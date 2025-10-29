Microsoft prepara próxima atualização do Windows 11, mas não será para todos

As atualizações do Windows são essenciais e a Microsoft trabalha para dar aos utilizadores as melhores e mais úteis novidades. Assim, a próxima grande atualização do Windows 11 já está a ser preparada, mas não deverá ser para todos.

Microsoft prepara atualização do Windows 11

Quando a Microsoft lançou o Windows 11, há quatro anos, abandonou as atualizações de funcionalidades semestrais para adotar apenas uma atualização anual. Assim, recebemos as versões 22H2, 23H2, 24H2 e a mais recente, a 25H2. A versão 24H2 do Windows 11 foi algo peculiar, com a atualização a ser lançada primeiro para os PCs Copilot+ e só depois a chegar a todos os utilizadores. Agora, parece que esta abordagem está prestes a repetir-se.

Phantomofearth, uma fonte fidedigna de informação e descobertas sobre o Windows, refere que a Microsoft prepara o lançamento da versão 26H1 do Windows 11, juntamente com os processadores Qualcomm Snapdragon X2, recentemente anunciados. A atualização será exclusiva para os novos dispositivos Windows on Arm com chips Snapdragon X2, e algumas das suas funcionalidades chegarão aos computadores existentes sob a forma da versão 26H2 do Windows 11, seguindo o calendário de atualizações habitual no segundo semestre do ano.

Com tudo a indicar que a versão 26H1 do Windows 11 está prestes a ser lançada EXCLUSIVAMENTE para o Snapdragon X2 Elite (esta versão NÃO será disponibilizada para os PCs existentes, que receberão a versão 26H2), este aviso serve para confirmar que irei fazer um vídeo sobre o lançamento especial da versão 26H1 no início do próximo ano, abordando as novidades (incluindo funcionalidades não relacionadas com a IA, sim, existem algumas) para aqueles que adquirirem um dispositivo X2 Elite ou para aqueles que simplesmente tiverem curiosidade.

https://www.youtube.com/post/UgkxDHrjvs7U-CibC7zupF2YrX44JMWVCfLY

Infelizmente não deverá ser para todos

Phantomofearth acrescenta que a versão 26H1 deverá servir como plataforma de suporte para os novos chips. A Microsoft irá utilizá-la para implementar funcionalidades adicionais que não foram incluídas nas versões 24H2/25H2 do Windows 11 e ambas partilham a mesma ramificação.

Infelizmente, é exatamente isso que está a acontecer. A versão 26H1 serve apenas para fornecer ao hardware Snapdragon X2 Elite uma plataforma Windows compatível; trata-se apenas de uma solução provisória e não de uma atualização completa. Como resultado, as alterações efetuadas entre a versão 24H2 e a atual, que não foram implementadas retrospetivamente, estão a ser incorporadas na versão 26H1 e farão a sua estreia pública nessa versão, que será exclusiva para o Windows X2. As próprias características estarão todas presentes na versão 26H2, com ou sem IA, para os PCs existentes, e não precisará de um Snapdragon nessa altura.

Como a Microsoft não confirmou os seus planos para as atualizações do Windows 11 em 2026, considere esta notícia com cautela. Enquanto aguardamos pelas atualizações e lançamentos do próximo ano, a Microsoft está também a preparar um novo pacote de funcionalidades para as versões 24H2 e 25H2 do Windows 11. O novo menu Iniciar está prestes a chegar, para além de uma série de outras funcionalidades que a Microsoft lançou no mês passado.