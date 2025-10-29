Withings lança U-Scan, um leitor de urina que se instala na sanita e conecta ao smartphone

Apresentado pela primeira vez no CES 2023, a Withings lança, agora, o seu U-Scan. Trata-se de um leitor de urina que se instala na sanita, com o objetivo de oferecer um acompanhamento passivo da saúde.

Depois de quatro anos de desenvolvimento, a Withings apresentou, no CES 2023, o primeiro leitor de urina que se coloca na sanita e conecta ao smartphone.

Agora, com um atraso de dois anos, a empresa, que é um dos nomes com mais longa história no setor dos wearables, está a lançar o dispositivo nos Estados Unidos e na Europa.

De nome U-Scan, o dispositivo compacto analisa amostras de urina automaticamente, entregando acompanhamento passivo da saúde.

Leitor de urina para acompanhamento da saúde

A versão comercial do U-Scan está a ser lançada com dois tipos de teste intercambiáveis:

O Nutrio , que monitoriza indicadores de nutrição e hidratação, incluindo cetonas, vitamina C, pH e níveis de hidratação;

, que monitoriza indicadores de nutrição e hidratação, incluindo cetonas, vitamina C, pH e níveis de hidratação; O Calci, que monitoriza os níveis de cálcio que podem contribuir para a formação de pedras nos rins.

Entretanto, o Cycle Sync, que foi originalmente prometido para o acompanhamento do ciclo menstrual e da ovulação, continua atrasado, com a Withings a afirmar que planeia lançá-lo posteriormente.

Os cartuchos podem ser trocados através da aplicação Withings Health Mate e podem ser comprados em dois opções de pack:

Proactive , que custa 349,95 euros e inclui dois a quatro testes por semana;

, que custa 349,95 euros e inclui dois a quatro testes por semana; Intensive, que custa 429,96 euros e inclui dois cartuchos para um total de 44 testes.

As unidades dos cartuchos para reposição podem ser entregues automaticamente, de forma regular, através de uma assinatura do Withings Plus. A renovação custa 99,95 euros no Proactive e 179,96 euros no Intensive.

Contornando a demorada aprovação regulatória, pela Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, a Withings classifica, agora, o U-Scan como um "produto de bem-estar". Deste forma, em vez de servir para uso de diagnóstico, o dispositivo comercializa-se para acompanhamento geral da saúde e do estilo de vida.

Recorde-se que, antes da chegada oficial do U-Scan ao mercado, informámos sobre outro dispositivo semelhante: o Dekoda. Projetado para ser fixado na borda da sanita, onde usa sensores para analisar as fezes, em vez da urina, a máquina da Kohler serve para monitorizar a saúde intestinal e a hidratação, conectando-se a um smartphone, também.