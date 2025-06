Microsoft conseguiu! O Windows 11 já deixa instalar atualizações sem reiniciar o PC

As atualizações sempre foram uma dor de cabeça no Windows. A Microsoft quer mudar isso e agora ativou o sistema Hotpatching, que vai permitir que todas as atualizações sejam instaladas, evitando reinicializações e reduzindo assim o tempo de inatividade.

Até agora, cada vez que se aplicava uma atualização no Windows, o sistema reiniciava pelo menos uma vez. Isso afetava o trabalho, pois obrigava a esperar um tempo considerável e fechar absolutamente todos os programas que estavam abertos e a ser usados.

Felizmente, a Microsoft começou a implementar uma melhoria para os ambientes empresariais que utilizam o Windows 11. A partir de agora, as políticas de atualização de qualidade geridas pelo Microsoft Intune terão o sistema Hotpatching ativado por defeito. Isso permite que as atualizações sejam aplicadas sem ter de reiniciar o computador.

Ao mesmo tempo, isto significa que isto reduzirá o tempo de inatividade e melhorará a continuidade operacional nos escritórios e nas empresas. A funcionalidade está agora disponível através do serviço Windows Autopatch, e a sua ativação automática através de novas políticas procura simplificar a configuração para os administradores de TI.

Assim, com isto, será possível aplicar patches de segurança e atualizações de qualidade sem reiniciar o computador. Isso é especialmente útil em ambientes empresariais onde as reinicializações podem interromper os fluxos de trabalho e causar tempos de paragens em sistemas críticos.

Embora esta solução tenha sido introduzida em maio, está agora a ser implementada como configuração padrão nas novas configurações do Intune. Esta é a plataforma de gestão de dispositivos móveis da Microsoft.

Embora este esteja atualmente orientado para o ambiente empresarial, a capacidade de manter os sistemas atualizados e protegidos sem interrupções visíveis marca um ponto de viragem. Este pode vir a ser o futuro das atualizações do sistema operativo, em especial no Windows, que tem ainda muito que melhorar neste campo.