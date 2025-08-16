Bloquear automaticamente o seu PC Windows quando se afasta dele? Sim, é possível
O bloqueio dinâmico é uma funcionalidade de segurança do Windows que bloqueia automaticamente o seu dispositivo quando não está perto dele. Isto ajuda-o a poupar bateria sem ter de se preocupar com configurações agressivas. Interessante? Saiba como usá-la.
É verdade que um simples Win + L pode bloquear o seu PC, mas esta funcionalidade ajuda a evitar o acesso não autorizado ao seu dispositivo se se esquecer de o bloquear quando se afastar. Funciona da mesma forma no Windows 10 e 11. Eis como usar a funcionalidade:
1️⃣ Ative o Bluetooth no Windows
O Bloqueio dinâmico utiliza o Bluetooth para comunicar entre o computador e o smartphone, pelo que o primeiro passo é certificar-se de que o Bluetooth está ligado em ambos os dispositivos:
1. Aceda ao centro de definições rápidas, localizado na barra de tarefas, do lado direito.
2. Clique no Bluetooth para ativá-lo.
2️⃣ Ligue o Bluetooth no smartphone
1. Vá a "Definições".
2. Aceda a "Bluetooth".
3. Finalmente, ative o switch.
3️⃣ Emparelhe o smartphone com o Windows
O passo seguinte é emparelhar o smartphone com o Windows:
1. Aceda ao menu Iniciar.
2. Escreva "definições" e clique na primeira opção.
3. Aqui, aceda a "Bluetooth e dispositivos", localizado no menu do lado esquerdo.
4. Agora, clique em "Adicionar dispositivo".
5. Selecione "Bluetooth" e o computador procurará dispositivos próximos.
6. Selecione o seu smartphone.
4️⃣ Confirme o PIN
Depois de selecionar o seu smartphone, é apresentado um PIN de confirmação. Clique em "Emparelhar" no smartphone e "Ligar" no PC.
5️⃣ Ative o Bloqueio dinâmico
Depois de o smartphone estar emparelhado com o Windows:
1. Aceda ao menu Iniciar.
2. Escreva "bloqueio dinâmico" e clique na primeira opção.
3. Clique na opção que diz "Permitir que o Windows bloqueie automaticamente o seu dispositivo quando estiver ausente".
O nome do seu dispositivo emparelhado deverá aparecer acima desta opção, indicando que o bloqueio dinâmico está pronto a funcionar.
6️⃣ Teste o bloqueio dinâmico
Para testar o bloqueio dinâmico, certifique-se de que o Windows está desbloqueado. Afaste-se do computador com o smarthone. O alcance do sinal do Bluetooth varia de acordo com a sua versão, e as paredes, a mobília e outros objetos físicos irão bloquear ou interferir com o sinal.
Supondo que já foi suficientemente longe, regresse ao seu computador e, se tudo correr bem, encontrará o Windows em modo de bloqueio.
