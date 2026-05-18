Quanto custa acabar a caderneta de cromos do Mundial 2026?

A chegada de mais um Mundial traz de volta uma das maiores tradições do futebol, a febre das cadernetas de cromos. No entanto, a edição de 2026 promete ser a mais cara de sempre para quem quiser completar a coleção sem deixar espaços em branco.

Mundial 2026 traz uma coleção maior do que nunca

As grandes competições internacionais não vivem apenas dentro das quatro linhas. Sempre que se aproxima um Mundial, regressa também o entusiasmo em torno das cadernetas de cromos, um hábito que continua a juntar diferentes gerações de adeptos.

A edição do Mundial de 2026 será histórica não apenas pelo número de seleções participantes, mas também pela dimensão da própria caderneta. O torneio vai passar de 32 para 48 equipas, o que obriga a incluir muito mais jogadores e conteúdos na coleção.

Se em 1970 bastavam 270 cromos para completar a primeira coleção oficial de um Campeonato do Mundo, o crescimento ao longo das décadas foi constante. Em 2006 existiam 597 cromos, em 2010 passaram para 638, em 2014 chegaram aos 639 e, mais recentemente, foram 682 em 2018 e 670 em 2022.

Agora, a nova edição dispara para uns impressionantes 980 cromos, tornando-se na maior coleção de sempre associada a um Mundial.

Quanto pode realmente custar completar a caderneta de cromos

Além do aumento do número de cromos, também o preço das tradicionais saquetas sofreu uma enorme subida. Pela primeira vez, cada embalagem ultrapassa a barreira de um euro, passando a custar 1,50 euros.

A diferença face a 2006 é enorme. Na altura, uma saqueta custava apenas 40 cêntimos. Ainda assim, as novas embalagens incluem sete cromos em vez dos cinco habituais, o que suaviza ligeiramente o aumento do custo por unidade. Mesmo com essa alteração, completar a coleção continua a representar um investimento bastante elevado para muitos adeptos.

Num cenário perfeito, sem qualquer repetição, seria necessário comprar apenas os 980 cromos da coleção. Fazendo as contas ao preço médio por unidade, o custo rondaria os 210 euros.

Contudo, a realidade é muito diferente. Os cromos repetidos acabam inevitavelmente por aumentar o número de saquetas necessárias e fazem disparar a despesa total.

Um estudo desenvolvido por Paul Harper, professor de Matemática na Universidade de Cardiff, indica que um colecionador poderia precisar de mais de sete mil cromos para terminar a coleção sem recorrer a trocas. Convertendo esse valor em saquetas, a despesa poderia ultrapassar os 1500 euros.

Há quem consiga gastar menos

Apesar das previsões mais pessimistas, alguns colecionadores garantem ter conseguido concluir a caderneta por valores bastante inferiores.

Um youtuber britânico especializado em cromos de futebol revelou ter terminado a coleção sem trocar qualquer cromo e gastando cerca de 603 euros. Segundo o próprio, o último cromo apareceu depois da abertura de 402 saquetas.

Ainda assim, o processo tornou-se cada vez mais caro à medida que a coleção se aproximava do fim. Nas primeiras centenas de cromos, o progresso foi rápido. Já os últimos espaços vazios obrigaram a sucessivas compras sem garantia de sucesso, elevando bastante o custo de cada cromo em falta.

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