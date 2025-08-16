Plataforma digital para consulta de vagas em creches e lares

O Governo anunciou o desenvolvimento de uma nova plataforma online destinada a gerir e dar visibilidade, em tempo real, às vagas disponíveis em creches e residências para idosos (lares).

De acordo com as informações, a meta é que esta ferramenta esteja operacional até ao final do primeiro semestre de 2026.

Vagas em creches e em lares: O que muda com esta plataforma?

As famílias passarão a visualizar, em tempo real, a quantidade exata de vagas disponíveis e a respetiva localização, permitindo escolhas mais informadas e adequadas às suas necessidades

Diferente da aplicação atual, que sinaliza vagas como "abertas" mesmo quando já atribuídas (e expiram após 48 horas), esta nova ferramenta promete corrigir essa desinformação e melhorar significativamente a eficácia do processo

Em 2024, mais de 2.100 camas do Serviço Nacional de Saúde estavam ocupadas por internamentos sociais — situações em que idosos permanecem nos hospitais por falta de apoio ou alojamento alternativo — gerando custos ao Estado estimados em quase 70 milhões de euros