Netflix ficou indisponível e a culpa foi da 5.ª temporada de Stranger Things

Embora a Netflix planeie grandes voos, ambicionando transmitir grandes eventos desportivos, como os jogos da Champions League, a plataforma não aguentou a euforia dos fãs da série original Stranger Things.

Os fãs esperavam um desfecho desde 2022, ano em que a Netflix lançou a quarta temporada de Stranger Things. Na altura, também, a plataforma de streaming não aguentou a loucura, sofrendo uma breve falha após disponibilizar os dois últimos episódios da temporada.

Este ano, mais uma vez, os telespectadores tiveram de esperar que a plataforma recuperasse de uma nova falha, após o lançamento dos primeiros episódios da quinta temporada da série original.

Além dos 14.000 relatos de falhas nos Estados Unidos, o Downdetector registou 200 na Índia, com muitos utilizadores a queixarem-se de falhas na conexão.

Em Portugal, onde a série estreou esta quinta-feira, o Downdetector registou um pico de quase 16.000 relatos pela 1h da manhã.

Serviço da Netflix foi restaurado em cinco minutos

Num comunicado enviado à Reuters, a Netflix explicou que "alguns membros tiveram um problema breve ao fazer streaming em dispositivos de TV, mas o serviço foi restaurado para todas as contas em cinco minutos".

Curiosamente, a plataforma terá "aumentado a largura de banda em 30% para evitar uma falha", segundo o cocriador da série, Ross Duffer, por via do Instagram.

Afinal, um dia antes do lançamento do final da série, todas as temporadas anteriores chegaram ao top 10 da plataforma, uma novidade para qualquer série na plataforma de streaming.

A plataforma de streaming já havia falhado anteriormente, aquando da transmissão de grandes eventos, como o confronto entre Mike Tyson e Jake Paul, e a reunião ao vivo do reality show Love is Blind, em 2024.

5.ª temporada de Stranger Things já disponível em Portugal

Original da Netflix, a série Stranger Things passa-se na década de 1980 e acompanha os habitantes de uma pequena cidade fictícia de Indiana, de nome Hawkins, após uma jovem com poderes psicocinéticos abrir um portal entre a Terra e outra dimensão, conhecida como Upside Down.

Em Portugal, o início do fim da série já arrancou: os primeiros quatro episódios da quinta temporada chegaram esta quinta-feira, e serão seguidos por três episódios no dia 26 de dezembro. O episódio final está agendado para o dia 1 de janeiro de 2026.

A quinta e última temporada demorou três anos a ser produzida, exigindo um salto no tempo, de modo a compensar o fosso entre o envelhecimento dos atores e o das personagens que interpretam.

Para os fãs da série: