WhatsApp: já reservou o nome de utilizador? Saiba como fazer

Tal como referimos ontem, o WhatsApp lançou uma novidade e já permite reservar nomes de utilizador. Em Portugal a reserva de nome de utilizador já está disponível. Saiba como fazer.

O WhatsApp anunciou oficialmente uma das funcionalidades mais aguardadas pelos utilizadores: os nomes de utilizador (usernames). A novidade permitirá iniciar conversas sem ser necessário revelar o número de telefone, reforçando significativamente a privacidade na plataforma.

WhatsApp: Como reservar o nome de utilizador?

No meu caso, apareceu uma notificação para Reservar o nome do utilizador. Depois de clicar em Reservar basta indicar o Nome do utilizador, clicar em Criar nome de utilizador e depois escolher para validar se está disponível.

Se o nome de utilizador ainda não existir, o mesmo fica reservado.

Tal como referido, os nomes de utilizador poderão ter entre 3 e 40 caracteres e deverão respeitar as regras definidas pelo WhatsApp. A empresa irá reservar automaticamente nomes de figuras públicas, celebridades e organizações para evitar tentativas de falsificação de identidade.

Além disso, empresas e criadores de conteúdos poderão utilizar o mesmo nome que já possuem no Facebook ou Instagram. Pode saber mais aqui.