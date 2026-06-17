Spotify está a provar ao mundo que a era das palavras-passe estará a chegar ao fim
Spotify vai acabar com os logins por nome de utilizador. Já começou o futuro sem palavras-passe?
O Spotify está a informar os seus utilizadores de uma mudança importante na forma de acesso à plataforma. A partir de 1 de setembro de 2026, os inícios de sessão baseados em nome de utilizador deixarão de funcionar, obrigando os utilizadores a recorrerem a outros métodos de autenticação.
A decisão da plataforma de streaming representa mais um passo na tendência crescente da indústria tecnológica para abandonar as palavras-passe tradicionais e simplificar a experiência de acesso aos serviços digitais.
Spotify: adeus ao nome de utilizador
Num aviso enviado aos utilizadores, o Spotify explica que os logins através de nome de utilizador serão descontinuados no início de setembro.
Atualmente, a plataforma permite várias formas de autenticação:
- Nome de utilizador e palavra-passe
- Endereço de email e palavra-passe
- Conta Google associada
- Conta Apple associada
Segundo a mensagem enviada pela empresa, apenas a opção baseada em nome de utilizador será eliminada. Os utilizadores continuarão a poder entrar através do endereço de email ou recorrendo às contas associadas.
A empresa refere inclusivamente que, no futuro, o acesso deverá ser feito através do email registado na conta.
O fim das palavras-passe está cada vez mais próximo
Nos últimos anos, várias empresas têm procurado alternativas às palavras-passe tradicionais. O objetivo é reduzir a complexidade para os utilizadores e aumentar a segurança.
Entre os métodos mais populares destacam-se os chamados “magic links” e os códigos de utilização única.
Os magic links funcionam de forma simples: o utilizador introduz o endereço de email e recebe uma ligação exclusiva. Ao clicar nessa ligação, a autenticação é realizada automaticamente.
Já os códigos de utilização única enviam um código temporário para o email do utilizador, normalmente composto por seis dígitos. Após a introdução desse código, o acesso é concedido.
As vantagens da autenticação por email
A principal vantagem destes sistemas é a eliminação da necessidade de memorizar palavras-passe complexas.
Além disso, desaparecem vários problemas associados às credenciais tradicionais:
- Utilização de palavras-passe fracas
- Reutilização da mesma palavra-passe em vários serviços
- Ataques de força bruta
- Necessidade de alterar palavras-passe periodicamente
- Exposição em fugas massivas de bases de dados
Para muitos utilizadores, estes métodos tornam o processo de autenticação significativamente mais simples e cómodo.
Nem tudo são vantagens
Apesar dos benefícios, a autenticação baseada exclusivamente no email também apresenta riscos.
A segurança da conta passa a depender quase totalmente da proteção da caixa de correio eletrónico. Se um atacante conseguir comprometer o email do utilizador, poderá potencialmente obter acesso a todos os serviços associados a esse endereço.
Existem ainda riscos relacionados com ataques de phishing mais sofisticados. Um site falso pode imitar um serviço legítimo, solicitar o email do utilizador e, em seguida, pedir o código temporário recebido, permitindo ao atacante autenticar-se na conta verdadeira.
Spotify arrisca mudança que pode marcar a indústria
A decisão do Spotify não elimina totalmente as palavras-passe, mas confirma uma tendência que se tem vindo a intensificar nos últimos anos.
À medida que mais serviços adotam métodos alternativos de autenticação, a tradicional combinação de nome de utilizador e palavra-passe poderá tornar-se cada vez menos comum. O Spotify está agora a dar mais um passo nessa direção, numa tentativa de tornar o acesso às suas contas mais simples e, potencialmente, mais seguro.