Spotify está a provar ao mundo que a era das palavras-passe estará a chegar ao fim

Spotify vai acabar com os logins por nome de utilizador. Já começou o futuro sem palavras-passe?

O Spotify está a informar os seus utilizadores de uma mudança importante na forma de acesso à plataforma. A partir de 1 de setembro de 2026, os inícios de sessão baseados em nome de utilizador deixarão de funcionar, obrigando os utilizadores a recorrerem a outros métodos de autenticação.

A decisão da plataforma de streaming representa mais um passo na tendência crescente da indústria tecnológica para abandonar as palavras-passe tradicionais e simplificar a experiência de acesso aos serviços digitais.

Spotify: adeus ao nome de utilizador

Num aviso enviado aos utilizadores, o Spotify explica que os logins através de nome de utilizador serão descontinuados no início de setembro.

Atualmente, a plataforma permite várias formas de autenticação:

Nome de utilizador e palavra-passe

Endereço de email e palavra-passe

Conta Google associada

Conta Apple associada

Segundo a mensagem enviada pela empresa, apenas a opção baseada em nome de utilizador será eliminada. Os utilizadores continuarão a poder entrar através do endereço de email ou recorrendo às contas associadas.

A empresa refere inclusivamente que, no futuro, o acesso deverá ser feito através do email registado na conta.

O fim das palavras-passe está cada vez mais próximo

Nos últimos anos, várias empresas têm procurado alternativas às palavras-passe tradicionais. O objetivo é reduzir a complexidade para os utilizadores e aumentar a segurança.

Entre os métodos mais populares destacam-se os chamados “magic links” e os códigos de utilização única.

Os magic links funcionam de forma simples: o utilizador introduz o endereço de email e recebe uma ligação exclusiva. Ao clicar nessa ligação, a autenticação é realizada automaticamente.

Já os códigos de utilização única enviam um código temporário para o email do utilizador, normalmente composto por seis dígitos. Após a introdução desse código, o acesso é concedido.

As vantagens da autenticação por email

A principal vantagem destes sistemas é a eliminação da necessidade de memorizar palavras-passe complexas.

Além disso, desaparecem vários problemas associados às credenciais tradicionais:

Utilização de palavras-passe fracas

Reutilização da mesma palavra-passe em vários serviços

Ataques de força bruta

Necessidade de alterar palavras-passe periodicamente

Exposição em fugas massivas de bases de dados

Para muitos utilizadores, estes métodos tornam o processo de autenticação significativamente mais simples e cómodo.

Nem tudo são vantagens

Apesar dos benefícios, a autenticação baseada exclusivamente no email também apresenta riscos.

A segurança da conta passa a depender quase totalmente da proteção da caixa de correio eletrónico. Se um atacante conseguir comprometer o email do utilizador, poderá potencialmente obter acesso a todos os serviços associados a esse endereço.

Existem ainda riscos relacionados com ataques de phishing mais sofisticados. Um site falso pode imitar um serviço legítimo, solicitar o email do utilizador e, em seguida, pedir o código temporário recebido, permitindo ao atacante autenticar-se na conta verdadeira.

Spotify arrisca mudança que pode marcar a indústria

A decisão do Spotify não elimina totalmente as palavras-passe, mas confirma uma tendência que se tem vindo a intensificar nos últimos anos.

À medida que mais serviços adotam métodos alternativos de autenticação, a tradicional combinação de nome de utilizador e palavra-passe poderá tornar-se cada vez menos comum. O Spotify está agora a dar mais um passo nessa direção, numa tentativa de tornar o acesso às suas contas mais simples e, potencialmente, mais seguro.