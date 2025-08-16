Goodnight Universe, o mundo pelos olhos de um bebé

Goodnight Universe é um jogo que pretende responder à questão "Como será que um bebé vê o Mundo?". Em desenvolvimento pelos estúdios americanos Nice Dream, trata-se de um titulo que se reveste de extrema curiosidade dada a sua temática. Venham ver...

Os estúdios indie norte-americanos Nice Dream, sediados em Los Angeles, encontram-se a desenvolver o seu próximo jogo, Goodnight Universe.

É um titulo que aborda uma temática extremamente curiosa, ao colocar os jogadores na pele de um bebé, num jogo que se pode considerar como o sucessor espiritual de Before Your Eyes (vencedor dos prémios BAFTA, em 2022).

Em plataformas compatíveis com câmeras, Goodnight Universe usa um modo inovador denominado de “camera as controller", ou seja, "câmera como controlo” que a equipa dos estúdios Nice Dream estrearam em Before Your Eyes. No entanto, em Goodnight Universe o jogo vai apresentar novas formas e mais criativas de utilizar a câmara, enquanto o jogador assume o papel de Isaac, um bebê de 6 meses que desenvolve misteriosos poderes psíquicos.

O recurso à câmara permite ao jogo apresentar um modo de “rastreamento facial”, que faz com que o jogo seja muito mais responsivo e a sensação de imersão seja ainda maior.

E é essa precisamente a essência de Goodnight Universe: ver o mundo pelos olhos de um bebé.

tudo o que uma criança de 6 meses deseja é ser amado e aceite pela sua família. No entanto, em Goodnight Universe, uma empresa de tecnologia secreta pretende "capturar" o bebé para fins menos simpáticos.

Goodnight Universe será lanççado a 11 de novembro para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e PC.