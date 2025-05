Apple aprova atualização da app do Spotify com ligações para compras externas

Esta era uma luta de há muitos anos, entre a Apple e o Spotify. Agora, depois de tantas pressões, o serviço de streaming de música sueco parece ter dobrado a gigante de Cupertino.

Spotify vergou a Apple

A Apple aprovou uma atualização significativa da aplicação do Spotify para iOS nos Estados Unidos, na sequência de uma decisão judicial que obrigou a empresa a conceder mais liberdade aos programadores no que toca a ligações externas para compras.

O Spotify anunciou a aprovação hoje na plataforma X, afirmando:

Acaba de chegar: numa vitória para consumidores, artistas, criadores e autores, a Apple aprovou a atualização da app do Spotify nos EUA. Após quase uma década, isto permitirá finalmente mostrar de forma livre e clara informações sobre preços e ligações para compra, promovendo transparência e escolha para os consumidores americanos. Ainda há trabalho a fazer, mas hoje é um marco importante para todos os programadores e empreendedores que desejam construir e competir num mercado mais justo.

Esta aprovação surge depois de o Spotify ter submetido uma versão atualizada da aplicação, especificamente para cumprir a recente decisão de um tribunal federal sobre as políticas da App Store da Apple relativas à comunicação dos programadores e a ligações externas.

Com o sinal verde da Apple, os utilizadores do Spotify nos EUA deverão começar a ver brevemente as alterações anteriormente anunciadas pela empresa. Estas incluem a possibilidade de visualizar preços das subscrições e ofertas promocionais diretamente na aplicação.

A atualização também permitirá ligações diretas dentro da app que conduzem os utilizadores ao site do Spotify para comprar ou atualizar planos — como passar do plano gratuito para o Premium ou alterar níveis de subscrição Premium existentes.

Na prática, esta atualização permite que o Spotify direcione os utilizadores para o seu próprio site para pagamentos, oferecendo uma alternativa ao sistema padrão da Apple.

O Spotify sublinhou este ponto no seu anúncio, referindo-se à medida como um passo rumo a uma maior “transparência e escolha para os consumidores dos EUA”.

Anteriormente, a empresa também mencionou que este tipo de alterações pode facilitar a compra de outros conteúdos, como audiolivros, beneficiando diretamente os criadores.