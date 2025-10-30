NVIDIA torna-se a primeira empresa pública de US$ 5 biliões da história

A NVIDIA estabeleceu um novo recorde nos mercados financeiros, tornando-se na primeira empresa cotada em bolsa a ultrapassar a marca dos 5 biliões de dólares em capitalização de mercado. Este feito sublinha a sua posição central na revolução da inteligência artificial (IA).

O combustível por trás do crescimento da IA

A gigante dos semicondutores atingiu uma avaliação impressionante de 5,13 biliões de dólares (USD), solidificando a sua liderança na era da IA. O mais notável é a velocidade desta subida: este marco surge apenas três meses após a empresa ter cruzado a fronteira dos 4 biliões de dólares. O desempenho das ações reflete este otimismo, com uma valorização superior a 50% desde o início de 2025 e mais de 85% nos últimos seis meses.

O catalisador para este último salto foi a recente apresentação GTC (Graphics Technology Conference), onde o CEO Jensen Huang revelou dados sem precedentes. Huang anunciou que a NVIDIA já assegurou mais de 500 mil milhões de dólares em encomendas de chips de IA até 2026. Este nível de visibilidade de receita é extraordinário para qualquer empresa tecnológica.

Este otimismo é suportado pelos resultados financeiros: a empresa reportou 44,1 mil milhões de dólares em receitas no trimestre terminado em abril, um aumento de 69% face ao ano anterior. A procura é alimentada pelo domínio absoluto da NVIDIA no mercado; estima-se que a empresa controle 90% do segmento de chips de IA de alto desempenho, com as suas GPUs Blackwell a serem a espinha dorsal dos centros de dados de hiperescala (operados por gigantes como Microsoft, Amazon e Google).

Bolha ou investimento circular?

Contudo, este crescimento vertiginoso levanta questões. O volume massivo de encomendas e a interdependência entre a NVIDIA e os seus maiores clientes suscitaram críticas sobre um possível "investimento circular". Este fenómeno, frequentemente visto como um sinal de alerta clássico de uma bolha de mercado, descreve um cenário onde as empresas investem fortemente num fornecedor (NVIDIA), aumentando o seu valor, enquanto o próprio fornecedor beneficia do ecossistema que está a inflacionar.

Apesar destas preocupações, a NVIDIA, uma das poucas empresas a gerar lucros substanciais com a IA, tem refutado a ideia de que exista uma bolha no setor.

A subida da Nvidia redefine a hierarquia em Wall Street. Embora a Apple e a Microsoft tenham regressado recentemente ao "clube" dos 4 biliões de dólares, a NVIDIA ultrapassou ambas, estabelecendo uma nova referência de liderança.

Para contextualizar a magnitude deste valor, a capitalização de mercado da NVIDIA excede agora o valor combinado de todas as empresas cotadas nas bolsas do Canadá e do México, e supera mesmo o valor total de todas as empresas cotadas no Reino Unido.

É uma transformação notável para uma empresa que, há quatro anos, valia 500 mil milhões de dólares e era primariamente conhecida pelas suas placas gráficas para videojogos.

