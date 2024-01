Spotify terá o seu sistema de pagamento na aplicação para utilizadores de iOS na UE

A Apple, obrigada pela União Europeia (UE) cedeu e vai permitir que os programadores tenham disponíveis outras lojas de aplicações além da App Store no iOS. Como tal, o Spotify, que trava há anos uma braço de ferro com a empresa de Cupertino, fez saber que terá o seu sistema de pagamento na aplicação para utilizadores de iOS na Europa.

Spotify "cortar" a Apple dentro do iOS

O Spotify vai passar por grandes mudanças quando a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia entrar em vigor a 7 de março. O serviço de streaming de áudio afirma que os residentes da UE poderão finalmente adquirir uma subscrição Premium ou atualizar o plano Individual para um Duo ou um plano Familiar a partir da própria aplicação.

A empresa sueca não permite que os utilizadores paguem por uma subscrição através do sistema de pagamento na aplicação da Apple desde 2016 e há muito que critica a taxa de 30% que o fabricante do iPhone recebe dos programadores de aplicações, sobre as suas vendas de serviços.

No ano passado, o Spotify deixou mesmo de aceitar pagamentos da Apple, pois ainda estava ativo o pagamento dentro do iOS das subscrições anteriores a 2016. Era utilizado o sistema in-app da Apple.

A era dos pagamentos fora da App Store

E uma vez que o Spotify está a lançar os seus próprios pagamentos na aplicação, os utilizadores também poderão comprar facilmente audiolivros enquanto navegam pelos títulos na aplicação. Portanto, a partir do momento que a empresa avançar com o seu novo sistema de pagamentos, os clientes serão cobrados pelos valores reais das subscrições e compras e já não terão de pagar mais para cobrir a comissão da Apple.

Os utilizadores que costumavam pagar através do sistema in-app da Apple tinham um valor acima do valor normal, isto é, pagavam mais 3 dólares para além dos preços de subscrição do Spotify, mas o Regulamento Mercados Digitais da UE proíbe esta prática.

Para além de poder implementar o seu próprio sistema de pagamento na aplicação, o Spotify também poderá colocar preços na aplicação. Atualmente, mostra uma nota para os seus produtos onde deveria estar o preço, informando os utilizadores de que não podem ser comprados a partir da aplicação. Quando o DMA entrar em vigor, o Spotify apresentará os preços dos seus produtos e poderá também começar a informar os utilizadores do iOS sobre ofertas e promoções a partir da aplicação.

Deveria ser assim tão fácil para todos os clientes do Spotify em todo o lado. Mas se viver fora de certos mercados, continuará a encontrar obstáculos frustrantes devido às regras ridículas da Apple. É por isso que os programadores de todo o mundo continuam a pedir a outros governos que aprovem as suas próprias leis, como a DMA.

Afirmou a empresa no seu anúncio.

Resta saber como irá a Apple gerir estas várias novas opções que estão apenas disponíveis em certos mercados.