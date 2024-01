TOP 5 alternativas de “Undetectable AI” ​​para humanizar texto de IA (gratuitas e pagas)

Undetectable AI é um tipo de ferramenta de escrita que permite humanizar o texto gerado por inteligência artificial (IA), removendo os sinais de que foi feito por IA. Temos 5 sugesõtes.

A criação de texto IA "não-detetável" não é perfeita. Por vezes comete erros e produz conteúdo que não é suficientemente bom para que possa ser caracterizado como 100% humano. No entanto, há forma de, com um passo adicional, melhorar esse conteúdo e torná-lo num "Undetectable AI".

Mas que ferramenta deve usar? É precisamente nisso que este guia pretende ajudar, onde analisamos os prós e os contras de 5 humanizadores de IA a que pode recorrer:

Bypass AI - Melhor alternativa geral de Undetectable AI Bypass GPT - Melhor alternativa de Undetectable AI para conteúdo de qualidade HIX Bypass - Melhor alternativa de Undetectable AI para suporte multilíngua Humbot - Melhor alternativa de Undetectable AI para remover marca d’água do ChatGPT Undetectable AI - Melhor alternativa de Undetectable AIl para iniciantes

Bypass AI

Quando se trata de humanizadores de IA, o Bypass AI está acima da maioria de seus rivais, oferecendo tecnologia poderosa e resultados de alta qualidade. Treinado para imitar escritores humanos reais, esta ferramenta pode humanizar qualquer trecho de texto para um nível excecional de conteúdo escrito por humanos.

Com o Bypass AI, os utilizadores podem alcançar com segurança uma pontuação 100% humana em vários verificadores de IA, incluindo o Originality.AI ou o GPTZero. Não precisa de se preocupar com a perda do significado original, plágio ou questões gramaticais, graças à sua tecnologia de humanização de topo.

O Bypass AI inclui ainda um detetor de IA integrado para avaliar a probabilidade de deteção de IA no conteúdo de saída, proporcionando tranquilidade adicional.

Prós

Tecnologia de humanização de topo

Pode contornar qualquer detetor de IA

Alta taxa de sucesso na humanização de textos

Produz conteúdo de alta qualidade

Oferece um serviço gratuito de deteção de IA

Contras

A versão gratuita tem um pequeno limite de palavras

Preço

Bypass AI é gratuito para testar e oferece três planos premium:

Básico: $14,90/mês ou $4,90/mês se pago anualmente

Pro: $29,90/mês ou $19,90/mês se pago anualmente

Negócios: $49,90/mês ou $39,90/mês se pago anualmente

Os planos mais caros oferecem limites máximos de palavras mais elevados.

Bypass GPT

Embora alguns serviços de undetectable AI lutem para produzir conteúdo de alta qualidade, o Bypass GPT é um dos melhores. É consistentemente capaz de pegar em texto escrito por IA e melhorá-lo, fazendo melhores escolhas de palavras e melhorias estruturais inteligentes.

Utilizando tecnologia avançada de humanização, o Bypass GPT fornece consistentemente conteúdo de nível humano que contorna facilmente qualquer detector de IA, garantindo resultados livres de erros e plágio. Alguns verificadores de IA avançados, como o Turnitin ou o Sapling não representam nenhum problema para as capacidades do Bypass GPT.

Além da humanização impecável, o Bypass GPT contribui para melhorar o desempenho SEO do texto. Vai além da mera reescrita, integrando palavras-chave e frases direcionadas para elevar as classificações de pesquisa.

Prós

Produz texto de saída de alta qualidade

Utiliza tecnologia robusta de humanização

Pode contornar até mesmo os melhores detetores de IA

Adequado para especialistas em SEO e profissionais de marketing

Livre de problemas de plágio

Contras

Não funciona com uploads de documentos

Preço

O BypassGPT possui um plano gratuito para novos utilizadores, que suporta até 300 palavras de humanização. Também possui planos anuais e mensais flexíveis, a partir de apenas $10/mês para 20 mil palavras, com a opção de upgrade para até 500 mil palavras por mês.

HIX Bypass

O HIX Bypass é outra alternativa líder de Undetectable AI a ser considerada. Tem algumas das tecnologias mais poderosas do mercado, capazes de produzir conteúdo original de forma consistente em nível humano, garantindo legibilidade e envolvimento.

Diferenciando-se de muitas outras ferramentas de escrita de undetectable AI que são limitadas ao idioma inglês, o HIX Bypass oferece suporte à humanização de texto de IA em mais de 50 idiomas.

Este recurso é particularmente benéfico para criadores de conteúdo que pretendem expandir o seu público além das fronteiras da língua inglesa, superando os obstáculos de detecção de IA enfrentados por plataformas como ZeroGPT e Winston AI.

Prós

Pode contornar a maioria dos detetores de IA

Cria conteúdo altamente legível e 100% original

Suportado pelo conhecido CoPilot IA, o HIX.AI

Atende às necessidades de uma base de utilizadores global

Utiliza tecnologia de humanização de topo

Contras

A navegação no site pode ser cansativa para alguns utilizadores

Preço

Os novos utilizadores podem experimentar o HIX Bypass gratuitamente. Os planos flexíveis de pagamento mensal e anual começam em $6,99/mês. Para uso ilimitado, está disponível um plano ilimitado a partir de $59,99/mês.

Humbot

O Humbot destaca-se como um humanizador de IA premium, incluindo tecnologia poderosa e resultados comprovados. Em segundos, é capaz de transformar qualquer texto de IA em conteúdo de alta qualidade escrito por humanos, que supera todas as plataformas de detecção de IA.

O Humbot é excelente na eliminação de sinais de IA, garantindo que o conteúdo permanece sem sinalização de IA e evitando filtragem como spam. Além disso, identifica e remove do texto a marca d'água do ChatGPT, graças à sua tecnologia de humanização de topo.

Prós

Pode contornar a maioria dos verificadores de IA

Preços totalmente flexíveis, adequados a qualquer orçamento

Preserva o significado original do texto

Remove com eficiência a marca d'água do ChatGPT

Contras

Preços ligeiramente mais altos em comparação com outras alternativas de Undetectable AI

Preço

Semelhante a outros escritores de Undetectable AI, o Humbot oferece uma avaliação gratuita para novos utilizadores. Além disso, oferece planos premium mensais e anuais altamente flexíveis, permitindo aos utilizadores escolher contagens de palavras ajustáveis, que variam de 20 mil a 760 mil palavras. O preço varia entre $5/mês e $209/mês.

Undetectable.AI

Se estiver a começar no mundo da escrita undetectable AI, provavelmente procura uma ferramenta simples e direta. Nesse caso, o Undetectable AI é uma ótima escolha, apresentando uma interface elegante, integrada e fácil de entender, com a humanização à distãncia de um clique.

Apesar de seu design fácil de usar, o Undetectable.AI oferece um desempenho impressionante, gerando consistentemente texto original escrito por humanos, de alta qualidade e livre de erros. Os utilizadores podem publicar ou partilhar o conteúdo de saída com edição manual mínima. É também à prova dos principais verificadores de IA.

Prós

Ótima opção para iniciantes

Produz texto sem erros e de qualidade humana

Torna o texto de IA indetetável nos principais verificadores de IA

Garante conteúdo de saída 100% livre de plágio

Mantém o significado principal do texto original

Contras

Falta de recursos avançados

Preço

O Undetectable AI oferece três planos premium – Básico, Pro e Ultimate – com preços diferentes e limites máximos de palavras que variam de 10 mil a 100 mil palavras. Os preços começam em apenas $5/mês com um plano anual.

Em conclusão...

Atualmente, a geração de texto por AI ainda tem algumas falhas que a impedem de ser uma boa solução para gerar texto limpo. Felizmente, existem muitas alternativas de ferramentas de Undetectable AI a serem consideradas, tal como mostrámos. Para obter os melhores resultados, escolha a alternativa que mais se adequar ao propósito.