Tesla quer construir novos carros elétricos em 2025

Quando falamos em carros elétricos, não podemos negar que a Tesla continua a ser das empresas com mais destaque, mais não seja pelo seu irreverente CEO. E de acordo com as mais recentes informações, a empresa de Elon Musk tem planos para construir novos modelos de carros elétricos em 2025.

Novos carros Tesla podem chegar em 2025

Segundo as mais recentes informações avançadas pela Reuters, a Tesla disse recentemente aos seus fornecedores que tem planos para iniciar a produção em massa de um novo carro elétrico com o nome de código "Redwood" para meados do ano de 2025. Os detalhes foram revelados por quatro pessoas familiarizadas com o assunto, sendo que alguns desses descreveram o novo modelo como sendo um crossover compacto.

As fontes, que optaram por manter o anonimato por se tratar de um assunto confidencial, indicam que a Tesla iria começar a produção dos novos veículos no mês de junho de 2025. Mas, para já, a empresa de elétricos não havia ainda respondidos aos pedidos de comentários.

Já anteriormente Elon Musk havia referido a sua vontade em desenvolver veículos elétricos mais acessíveis, a rondar os 25.000 euros. E mais recentemente voltou a ser falado que este género de veículo por este valor poderia começar em breve a ser criado na Alemanha. Para já, o sedan Model 3 é o carro mais barato da Tesla, que tem um preço inicial de 39,990 euros em Portugal.

Caso estes planos se concretizem, estes veículos podem então competir com os veículos movidos a gasolina mais baratos e também os elétricos que começam a surgir a preços mais baixos, como é o caso daqueles fabricados pela chinesa BYD. Ainda nesta semana noticiámos que a BYD já faz frente à Tesla, tornando-se na marca que mais carros vendeu na China em 2023 e, como tal, a empresa de Elon Musk tem que arranjar formas de não ver o seu estatuto ameaçado.