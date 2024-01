BYD bateu a Volkswagen e foi a marca que mais carros vendeu na China em 2023

A BYD tem estado a impor-se de forma total nos mercados globais, fazendo até frente à Tesla. Esta sua posição ganha agora uma nova expressão, ao conquistar o domínio no seu país e batendo a Volkswagen, tornando-se marca que mais carros vendeu na China em 2023.

BYD bateu a Volkswagen na venda de carros na China

A gigante chinesa BYD ultrapassou a Volkswagen como a marca de automóveis mais vendida na China no ano passado. Esta é a primeira vez que uma construtora automóvel atinge esta posição e supera as vendas da marca alemã desde pelo menos 2008.

A BYD relatou 2,4 milhões de registos de novos carros na China em 2023, segundo os dados revelados pelo Centro de Tecnologia e Pesquisa Automóvel da China. Esses novos dados dão à BYD uma quota de mercado total na China de 11%, um aumento de 3,2 pontos percentuais.

Com esta nova posição, a marca chinesa ultrapassou a Volkswagen como a marca de automóveis mais vendida na China. Esta informação resulta da análise trimestral iniciada no início do ano passado, com os novos dados a mostrarem que isso se aplica aos resultados do ano inteiro.

Mercado vai receber muitos mais automóveis este ano

Por outro lado, a Volkswagen vendeu cerca de 2,3 milhões de carros na China em 2023. Isso traz um decréscimo anual de 0,2% e uma quota de mercado de 10,27%. Isso é comparável aos 2,57 milhões de carros novos vendidos pela BYD, com uma participação de 11,85%, desta vez segundo os dados da Associação de Automóveis de Passageiros da China.

No ano passado, a BYD vendeu 1,6 milhões de veículos totalmente elétricos, ultrapassando a Tesla nas vendas gerais de EV. Somando as vendas de todos os chamados veículos de novas energias, incluindo veículos com bateria e os híbridos plug-in, a BYD vendeu 3 milhões de veículos em 2023, um valor impressionante.

O mercado chinês de carros elétricos está em expansão acelerada. As construtoras chinesas esperam ter vendido cerca de 9,4 milhões de EV e híbridos no ano passado. Isso representa um aumento em relação aos 6,9 milhões em 2022, segundo a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. Para 2024, esses números deverão crescer e atingir os 11,5 milhões.