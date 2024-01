Guerra de preços de baterias: CATL e BYD lutam pelo mercado dos elétricos

À medida que a guerra de preços dos veículos elétricos (VE) prossegue, o mesmo acontece com a guerra de preços das baterias, com os maiores fabricantes mundiais a promoverem uma baixa de custos para se tornaram mais competitivos. Quem ganha são os clientes. Mas isso trará já em 2024 mais carros elétricos com preços abaixo dos 25 mil euros?

Segredo dos preços mais baixos está no custo de produção das baterias

Há duas grandes empresas mundiais de baterias para os veículos elétricos, a CATL e a BYD. Ambas são chinesas que estão numa luta para garantir a sua posição no mercado. A CATL está a organizar os recursos da linha de produção e a promover reduções de custos, segundo afirmou o meio de comunicação social local 36kr num relatório de 16 de janeiro, citando várias fontes da cadeia industrial.

De acordo com o relatório, a CATL comercializa células de fosfato de ferro de lítio (LFP) especificadas para VDA com 173 Ah, com carregamento rápido a 2.2C como padrão para fabricantes de automóveis.

VDA é uma especificação de tamanho para células quadradas, com comprimento, largura e altura de 148 mm, 26,5 mm e 91 mm, respetivamente. C refere-se ao multiplicador de carga da bateria e 2C significa que a bateria pode, teoricamente, ser totalmente carregada em meia hora.

As células, que oferecem um melhor desempenho sem um aumento de preço, destinam-se a veículos elétricos a bateria (BEVs) que são vendidos entre 100.000 yuan (aproximadamente 13.000 euros) e 200.000 yuan, disse o relatório, citando uma fonte anónima da indústria.

Ainda seguindo o mesmo relatório, em meados de 2024, vários fabricantes de automóveis irão mudar para a célula CATL a um preço que não ultrapassará 0,4 RMB por Wh, de acordo com o relatório ("0,4 RMB" significa 0,4 yuan chinês ou 0,052 euros).

Com esta nova organização da cadeia de fornecimentos e a reserva de recursos do sistema de materiais, apenas a CATL consegue reduzir as baterias de 2C para determinado nível de preços neste momento.

Referiu a mesma fonte.

Mercado na mão dos chineses

Entretanto, a unidade de baterias da BYD, a FinDreams, emitiu uma nota interna a sugerir às suas equipas para continuarem a reduzir os custos, revelou o relatório. Segundo a mesma fonte, a FinDreams maximizou os benefícios em 2023 através de meios que incluem concursos públicos, mas a margem para redução de custos nas compras continua a ser enorme.

A CATL e a BYD são os dois maiores fabricantes de baterias elétricas, tendo a primeira uma quota global de 37,4% no período de janeiro a novembro e a segunda de 15,7%, de acordo com dados divulgados em 9 de janeiro pelo investigador de mercado sul-coreano SNE Research.

À medida que a CATL e a BYD reduzem ainda mais os preços, os fabricantes de baterias mais pequenos estão prontos a segui-las, e o custo das baterias elétricas será ainda mais reduzido, refere o relatório da 36kr.

Atualmente, as células de fosfato de ferro de lítio (LFP) no tamanho VDA estão a ser vendidas por menos de 0,5 RMB/Wh. O vice-presidente da Leapmotor, Cao Li, afirmou recentemente numa entrevista que o custo de aquisição das células LFP da empresa baixou para 0,4 RMB/Wh, conforme indicado no relatório.

A pergunta que se impõe é quanto esta redução nos custos do fabrico das baterias irá refletir-se no preço dos carros elétricos já este ano de 2024. Iremos ver as grandes marcas com opções abaixo dos 25 mil euros?