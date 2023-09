A grandes marcas europeias estão a apostar em renovar os seus modelos mais icónicos como carros elétricos e a Volkswagen parece querer aproveitar esse movimento com o ID. GTI. Este será um modelo citadino desportivo e que trará de volta o ADN dos GTI para a plataforma ID.

Tal como a Renault e outras marcas já fizeram, também a Volkswagen parece querer aproveitar um dos mais icónicos modelos da marca e trazê-lo para o mercado dos carros elétricos. Todos conhecem os GTI, como o Golf GTI de 1976, e agora vão tê-los a circular novamente nas estradas.

Para o conseguir, a marca alemã quer trazer para o mercado a sua nova proposta, apresentada agora. Falamos do ID. GTI, que deverá ser uma realidade em 2027. Por agora é apenas um conceito, mas que mostra como o ID. 2all.

A Volkswagen descreve o ID. GTI como um hot hatch com tração apenas nas rodas dianteiras. Além disso, "recupera o conceito de condução desportiva com o caráter prático necessário para o dia a dia"-

Este concept também quer ser inovador e terá presente um head-up display com realidade aumentada. Projeta informação, tanto para o condutor como para o passageiro dianteiro. No modo GTI será possível ver o traçado do circuito, a posição na pista e os tempos por volta.

No centro estará um monitor tátil de 12,9” e por baixo existem dois espaços para o carregamento de telemóveis. Tal como acontece no no Volkswagen ID. 2all, o novo ID. GTI tem disponíveis 490 l de capacidade na mala e existem ainda muito mais espaço inferior.

Até ao momento ainda não existe nenhuma informação sobre a potência do motor, bateria ou autonomia deste carro elétrico. A versão final do ID. 2All está prevista chegar em 2025 e a produção do ID. GTI está confirmada, devendo chegar algum tempo depois. Será o primeiro GTI 100% elétrico da Volkswagen.