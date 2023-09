Os últimos tempos têm mostrado como o Twitter/X quer estar presente em todas as áreas em que conseguir. Isso leva a que esteja a preparar novidades, que podem parecer nada ter a ver com esta rede social. A IA é também uma aposta e agora sabe-se que o Twitter/X vai usar as informações públicas dos utilizadores para a treinar.

Foi descoberto há alguns dias que o Twitter/X está a mudar a sua política de privacidade. Esta fornece aos utilizadores todas as condições para a utilização da rede social, garantindo que todas as informações essenciais estão ali presente, mesmo que nem sempre sejam claras.

Se na semana passada tinha sido descoberto que esta rede social ia passar a recolher informação biométrica e profissionais, agora há mais informações importantes. Sabe-se também que toda a informação pública dos utilizadores será usada para treinar a sua IA.

Podemos usar as informações que recolhemos e informações disponíveis publicamente para ajudar a treinar a nossa aprendizagem de máquina ou modelos de inteligência artificial para os fins descritos nesta política.

É curiosa a definição desta nova intenção da rede social de Elon Musk. Por diversas vezes queixou-se que empresas como a OpenAI e outras estavam a recolher informação do Twitter/X para treinar os seus modelos de IA.

O próprio Elon Musk já veio confirmar este cenário, mas reforçou a informação presente na política de privacidade. A informação a ser usada não será a privada dos utilizadores e nem as mensagens diretas. Apenas o que for público irá ser usado neste caso.

Just public data, not DMs or anything private — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Curiosamente, o Twitter/X não parece ter nos seus planos a criação de uma IA para usar na rede social. Quem tem isso a ser desenvolvido é o seu dono, Elon Musk, que certamente irá aproveitar esta mudança para começar a alimentar a X AI e assim acelerar os seus processos.

Mais uma vez, e do que pode ser lido na política de privacidade do Twitter/X, não fica claro como esta informação vai ser usada na IA e em que contextos isso irá acontecer. Também não fica descrito como os utilizadores podem eliminar os seus dados ou impedir que estes sejam usados na rede social de Elon Musk.