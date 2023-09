É mais do que óbvio que o Twitter/X está a mudar e a abrir portas para novas áreas de negócio. A mais recentes parece mostrar que a rede social de Elon Musk quer focar-se na oferta de empregos e combater o LinkedIn. Uma mudança surgiu, entretanto, e o Twitter/X vai passar a recolher dados biométricos, histórico profissional e escolar dos utilizadores.

A rede social de Elon Musk tem estado no centro de um verdadeiro furacão. Querem mudar a sua função e alargar de forma muito grande tudo o que oferecem aos utilizadores, indo para novas áreas de negócio e que interessam em especial com extras e com novidades importantes.

Para sustentar esta nova função associada à oferta de empregos, a Política de privacidade do Twitter/X foi alterada. Fica agora claro que a rede social passará a recolher muito mais informação dos utilizadores. A primeira delas é mesmo a associada à informação biométrica dos utilizadores.

Informações Biométricas. Com base no seu consentimento, podemos recolher e usar as suas informações biométricas para fins de segurança, proteção e identificação.

O que não fica claro neste ponto, e não está definido no documento do Twitter/X, é que dados biométricos são recolhidos. Provavelmente a rede social irá guardar as impressões digitais ou características faciais dos utilizadores. Estes já são usados para desbloquear o aparelho e algumas apps.

Outra mudança na Política de Privacidade da rede de Elon Musk está diretamente relacionada com a oferta de empregos. O Twitter/X recolherá o histórico profissional e escolar dos utilizadores.

Candidaturas/Recomendações de Emprego. Podemos coletar e usar as suas informações pessoais (como o seu histórico profissional, histórico educacional, preferências de emprego, competências e habilidades, atividade de procura de emprego e engajamento, e assim por diante) para recomendar empregos em potencial para você, para partilhar com empregadores em potencial quando você se candidatar a um emprego, para permitir que os empregadores encontrem potenciais candidatos e para lhe mostrar publicidade mais relevante.

A ideia parece ser a utilização de esta informação para conseguir associar os utilizadores às propostas existentes. Assim, será mais eficiente e mais útil para todos. A troca é mesmo a recolha de informações que podem ser sensíveis e que muitos podem querer manter privadas. A nova política entra em vigor a 29 de setembro.