Meta está a testar uma funcionalidade de mensagens para o Threads

À medida que o Threads cresce, tendo atualmente mais de 130 milhões de utilizadores, uma das principais funcionalidades que ainda falta na aplicação são as mensagens diretas. Mas a Meta pretende mudar isso e poderá em breve ter uma nova opção para enviar mensagens a outros utilizadores a partir do Threads.

Enviar uma mensagem do Threads para o Instagram?

A Meta está a começar a testar funcionalidades de mensagens que dependem da inbox (caixa de entrada) do Instagram, mas que permitem que novas mensagens sejam iniciadas a partir da aplicação Threads.

Esta funcionalidade começou a aparecer para alguns utilizadores do Threads, que relatam ver um botão "mensagem" no topo dos perfis de outros utilizadores, onde a opção "mencionar" costumava estar. Um porta-voz da Meta confirmou a mudança, dizendo que a empresa estava "a testar a opção de enviar uma mensagem do Threads para o Instagram".

De notar que o Threads ainda não tem a sua própria caixa de entrada, e não é claro se alguma vez terá. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse várias vezes que não quer criar uma caixa de entrada separada para o Threads, mas prefere "fazer a caixa de entrada do Instagram funcionar" na aplicação. Um porta-voz da Meta confirmou ainda que "este não é um teste de DMs".

Construir 2 versões da mesma caixa de entrada poderia complicar-se

Mas mesmo que não seja uma funcionalidade DM completa, o facto de poder enviar uma mensagem do Threads sem ter de mudar para o Instagram poderia pelo menos facilitar a vida dos utilizadores mais assíduos da aplicação concorrente do X. No entanto, para verificar ou responder a essas mensagens, os utilizadores terão de aceder à aplicação do Instagram.

Isso ainda pode parecer um passo totalmente desnecessário, mas Mosseri apontou que construir duas versões da mesma caixa de entrada poderia facilmente complicar-se.

Se, no final, não conseguirmos fazer a caixa de entrada do Instagram funcionar para o Threads, teremos uma escolha difícil de fazer entre (1) espelhar a caixa de entrada do Instagram no Threads e lidar com a estranheza do roteamento de notificações (2) construir uma caixa de entrada do Threads totalmente separada e lidar com o facto de que terá dois tópicos de mensagens redundantes com cada um de seus amigos com os mesmos identificadores em duas aplicações diferentes.

Escreveu ele num post em novembro. "Nenhum dos dois parece ótimo".

