Chegou o Wrapped do Spotify! Flashback musical de 2023 já está disponível

Já se lhe pode chamar tradição, sendo que, chegando ao final do ano, os utilizadores do Spotify esperam partilhar o seu Flashback musical com os amigos. O Wrapped 2023 já está disponível e mostra o que andamos a fazer na plataforma de streaming ao longo do ano.

O Spotify já disponibilizou o Wrapped 2023 e os utilizadores já podem ver o seu Flashback musical, bem como partilhá-lo com os seus amigos. Além disso, a plataforma de streaming já partilhou, também, os artistas, as músicas, os álbuns e os podcasts mais ouvidos, este ano, em Portugal e no mundo.

Para aceder ao Flashback de 2023 deverá, claro, aceder à sua conta do Spotify.

No topo da página Início, vai encontrar o menu colorido Flashback. Clicando, terá acesso a uma série de informações e compilações sobre as suas preferências, ao longo do ano, como o próprio Flashback, que já conhecerá, e as músicas e podcasts mais ouvidos.

Além disso, pode ver vídeos e mensagens dos seus artistas favoritos, bem como conhecer os estilos por que vagueou a partir de uma sandwich.

Sem mais spoilers, vá conhecer o seu Wrapped 2023!

As preferências dos portugueses no Spotify

Pela primeira vez na história do Wrapped, em Portugal, a música mais ouvida do ano pertence a uma artista feminina portuguesa. "Como Tu (feat. Ivandro)" de Bárbara Bandeira é a canção que os portugueses mais ouviram durante 2023, seguida de "Tá OK" de DENNIS e "Nosso Quadro" de AgroPlay, na terceira posição. "Chakras" de Ivandro ocupa o quarto lugar, com "Coração de Gelo" de WIU a encerrar o pódio.

Em 2023, os portugueses têm uma nova artista internacional preferida. Taylor Swift, sobe ao primeiro lugar após ter ficado na terceira posição no ano passado, seguida de The Weeknd, o líder de 2022, e Drake, o líder do Wrapped 2021. O top 5 encerra com a presença do artista português T-Rex, em quarto lugar, e Bad Bunny. Este ano há 7 artistas portugueses no top 20, quando em 2022 não havia nenhum artista local.

Em relação aos álbuns preferidos dos portugueses na plataforma, o primeiro lugar pertence ao português T-Rex com "COR D'ÁGUA". No segundo lugar está "Dos Prédios Deluxe" de Veigh e no terceiro está "Starboy" de The Weeknd. O top 5 fecha com "Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny e "Heartbreak & Other Stories" do português Richie Campbell.

Entre os artistas portugueses mais ouvidos, o pódio é liderado por T-Rex, que tinha ficado na quarta posição no ano passado, seguido de Ivandro, líder em 2023, Plutonio, em terceiro lugar, e Wet Bed Gang e Julinho Ksd, a fechar o top 5.

"Como Tu (feat. Ivandro)" de Bárbara Bandeira é a música portuguesa mais ouvida do ano em Portugal, seguida de "Chakras" de Ivandro e Julinho Ksd, e "CASA" de D.A.M.A e Buba Espinho na terceira posição desta lista.

Relativamente ao ano passado, os utilizadores portugueses consumiram mais 42% de música local, com 7 músicas portuguesas no top 20 quando em 2022 eram apenas 2.

Em resumo, T-Rex é o artista português mais ouvido em 2023 no Spotify, em Portugal, e Taylor Swift é a artista internacional mais ouvida pelos utilizadores portugueses, seguida por The Weeknd e Drake. Em matéria de podcasts, "Extremamente Desagradável" volta a liderar as preferências dos portugueses.