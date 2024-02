Tem 59 anos e passou quase dois e meio no espaço. O cosmonauta bateu o recorde mundial!

Quanto tempo acha que aguentaria fora da Terra? Este cosmonauta quebrou o recorde mundial, depois de quase dois anos e meio pelo espaço.

Chama-se Oleg Kononenko e sonha, desde criança, em explorar o espaço. Aos 59 anos diz estar orgulhoso do seu feito: acumular mais de 878 dias e 12 horas fora da atmosfera da Terra, o equivalente a quase dois anos e meio. O recorde mundial foi estabelecido na manhã do domingo passado, tendo o cosmonauta festejado a bordo da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS).

Voo para o espaço para fazer o que amo, não para bater recordes. Sonho e aspiro ser cosmonauta desde criança. Esse interesse – a oportunidade de voar para o espaço, de viver e trabalhar em órbita – motiva-me a continuar a voar.

Disse Oleg, que já viajou cinco vezes para a ISS desde 2008, à agência noticiosa russa TASS.

Cosmonauta tem quase dois anos e meio de "vida de espaço"

Kononenko partilhou estar orgulhoso de todas as suas conquistas, mas revelou estar "mais orgulhoso" de o recorde da duração total da permanência humana no espaço ainda ser detido por um cosmonauta russo.

O cosmonauta deverá atingir um total de 1000 dias no espaço em 5 de junho. Depois, no final de setembro, atingirá 1100 dias, ou seja, pouco mais de três anos.

A sua viagem atual à ISS começou no dia 15 de setembro do ano passado, altura em que foi lançado ao lado do astronauta da NASA Loral O'Hara e do cosmonauta da Roscosmos Nikolai Chub.

O recorde que agora conquista supera o anteriormente estabelecido pelo seu compatriota Gennady Padalka, que registou um total de 878 dias, 11 horas, 29 minutos e 48 segundos no espaço, em 2015.

Segundo partilhou Kononenko, as videochamadas para parentes no seu país e a prática regular de exercício a bordo permitem que não se sinta "privado ou isolado".