Tesla vai apresentar o seu Cybertruck numa tour pela China

A Tesla já lançou oficialmente a sua tão aguardada pick-up elétrica designada Cybertruck. Este veículo com um design futurista sempre espoletou curiosidade, e também estranheza, aos utilizadores que seguem as notícias sobre a empresa de Elon Musk. Mas agora sabe-se que a Tesla vai apresentar a Cybertruck através de uma tour pela China.

Cybertruck será apresentada em tour pela China

Segundo as mais recentes informações reveladas pela agência Reuters, a Tesla na China vai levar a cabo uma tour nacional no país com o objetivo de apresentar a sua pickup elétrica Cybertruck. A novidade foi divulgada pela empresa na popular plataforma de mensagens e rede social chinesa WeChat nesta quinta-feira (18) e espera-se que este evento seja muito bem recebido pelos consumidores, uma vez que a China é o segundo maior mercado da empresa de Elon Musk.

Para já, a popular montadora dos carros elétricos e autónomos não divulgou publicamente nenhum dado acerca das datas definidas para esta mesma tour.

Já neste passado domingo (14), Elon Musk havia publicado na conta da sua rede social X, que a Tesla poderia enviar alguns protótipos da sua Cybertruck para serem exibidos na China. Contudo, ressalvou que deveria ser difícil tornar legal que este veículo autónomo e futurista pudesse ser usado nas estradas.

De notar que, ao contrário daquilo que se passa nos Estados Unidos da América, as pickups são um produto adquirido por um nicho de consumidores na China. Tal acontece porque muitos governos municipais do país asiático, onde se inclui a capital de Pequim, não permitem que estes veículos circulem nas áreas centrais do território chinês.