Microsoft define que 16 GB de RAM é o mínimo para Copilot e mais IA no Windows

A Microsoft tem estado a rechear o Windows com IA e a melhorar constantemente o Copilot. Esta nova capacidade do sistema requer recursos adicionais e por isso a gigante do software tem de definir novos padrões. Assim, e em breve, 16 GB de RAM será o mínimo para o Copilot e mais IA do Windows.

É normal que a Microsoft defina os recursos que o seu sistema requer e que devem estar presentes em todos os PCs que o querem correr. Desde cedo que isso é visível, com a definição dos recursos mínimos para o Windows e para que este possa funcionar da forma que os utilizadores necessitam.

Este é um ponto importante porque dá à Microsoft a capacidade de definir os padrões do mercado, em especial para novos PCs. Para muitos os mínimos é o suficiente, criando assim máquinas talhadas para correr este sistema e que se tornam a base para muitos fabricantes.

Esses recursos mínimos podem em breve mudar, com a gigante do software a estar próxima de apresentar mais um padrão. Falamos da presença de 16GB para poder usar a totalidade das capacidades IA do Windows, desde o Copilot a outras funcionalidades associadas.

A necessidade deste valor de RAM mais elevado, bem como de outro hardware específico, é simples de justificar pela Microsoft. Ainda que muita da capacidade de IA seja central e processada na Cloud, há muita que terá de ser trabalhada localmente, o que aumenta assim as necessidades de recursos.

Certamente que para além deste requisito de memória, outros vão surgir em breve que vão talhar de forma muito mais precisa o que o Windows necessitará. Falamos de processadores mais recentes, de GPUs com mais processamento e até de NPUs que se complementam e retornam ao Windows as capacidades necessárias.

Com os PCs com IA prestes a chegar ao mercado, a Microsoft precisa balizar os recursos que o Windows necessitará. Isso certamente que irá mexer no mercado e garantir que estes passa a ser o padrão que todos os fabricantes vão adotar. Neste caso temos já os 16 GB de RAM, um salto importante para todos os que vão comprar um PC novo.