A Microsoft parece focada em melhorar o Windows 11 em áreas que até agora eram ignoradas. As provas já foram vistas em muitas apps que foram atualizas recentemente, mas surge novamente numa novidade que foi revelada. A partir de agora, se estiver a instalar o Windows 11, já pode jogar enquanto espera que acabe este processo.

Instalar o Windows 11, ou outra versão deste sistema da Microsoft, não é complicado e requer apenas alguma interação com o processo. Ainda assim, e sem que exista uma alternativa, é uma tarefa que pode demorar muito tempo até que esteja terminada.

Dado que requer a atenção do utilizador, não pode ser abandonada e desenrolar-se de forma automática. Para ajudar neste processo, pelo menos a passar o tempo, a Microsoft tem uma novidade. Trouxe um jogo que pode ser usado pelos utilizadores na instalação, para ajudar a passar o tempo.

Este é, na verdade, um jogo que muitos já conhecem e que a Microsoft tem mantido consigo há vários anos. Falamos do seu jogo SkiFree, que pode ser jogado enquanto espera a aplicação das atualizações na instalação do Windows 11.

É o mesmo jogo secreto de surf que a Microsoft colocou no Edge há três anos, um pequeno "easter egg" divertido que é apresentado quando a Internet falha. É também muito semelhante ao jogo de sky SkiFree lançado como parte do Entertainment Pack 3 da Microsoft para o Windows em 1991.

Este jogo não surge sempre, mas sabe-se que está presente como uma opção se houver atualizações pendentes do Windows disponíveis ou se estiver a restaurar as configurações usando para isso o Backup do Windows. Não há ainda certeza se estará em todas as versões e em todos os fabricantes.

Esta é uma forma divertida e inteligente da Microsoft manter os utilizadores próximos durante a instalação do Windows 11. Com um jogo simples, e até conhecido de todos, é possível suportar o processo algumas vezes demorado das atualizações deste sistema, quando ainda não pode ser usado.