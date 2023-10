Apresentado há poucos dias, o Copilot é uma das grandes novidades da última atualização do Windows 11. Esta IA da Microsoft quer ajudar os utilizadores nas tarefas do dia a dia, automatizando-as, e auxiliando na pesquisa de informação. A Microsoft parece não ter deixado de lado algo que ninguém quer e começa agora a surgir publicidade no Copilot.

Apesar de não estar ainda presente em todos os países da Europa, a Microsoft aposta muito no que o Copilot e a sua IA pode oferecer aos utilizadores. Quer ser muito mais que a Cortana e ajudar com todas as suas capacidades de inteligência artificial, tal como o Bing o faz nas pesquisas.

Agora que é disponibilizado aos utilizadores, surgem as primeiras situações anormais ou que precisam de uma atenção especial da Microsoft. Estas devem ser corrigidas em breve, provavelmente com a alteração da informação servida aos utilizadores desta funcionalidade.

Do que é relatado, e como aconteceu antes com outros serviços que chegam ao Windows 11, e a outras versões, há um elemento que está a ser apresentado sem que os utilizadores o desejem. Falamos da publicidade, que a Microsoft insiste em colocar em muitas das suas propostas.

Ao comparar serviços no Copilot, a Microsoft aproveita para apresentar publicidade aos utilizadores, de forma nada discreta. Isso não deveria ser uma surpresa, já que o Copilot do Windows 11 opera usando o Bing Chat no WebView do Microsoft Edge.

Tal como outras gigantes tecnológicas, a Microsoft também quer aproveitar esta janela que tem direta para os utilizadores do seu sistema operativo. É um espaço privilegiado e que certamente será usado para dar muito mais do que informações sobre o Windows 11 e outros temas.

Não era esperado, pelo menos para já, que a Microsoft aproveitasse o Copilot do Windows 11 para a apresentação de publicidade. Ainda assim, a sua presença vem melhorar a utilização do sistema e garantir que os utilizadores têm acesso a muito mais informação. Resta saber quando poderá ser usada em Portugal, sem recorrer a alguns truques simples.