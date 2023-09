Uma das grandes novidades da última grande atualização do Windows 11 é o Copilot. Esta é uma inteligência artificial que vem para o sistema da Microsoft, mas que agora é bloqueada na União Europeia. Todos os que fizerem atualização não vão ter acesso à novidade, mas existe uma forma simples de contornar o bloqueio.

As muitas novidades do Windows 11

A mais recente atualização do Windows 11 foi lançada pela Microsoft esta semana. Esta deverá estar já disponível para a maioria dos utilizadores, que a devem encontrar na área dedicada às atualizações deste sistema, na app Definições do Windows 11.

As novidades que colocou nesta nova versão são muitas e querem preparar este sistema para oferecer aos utilizadores ainda mais. Focam-se no próprio sistema e também em muitas das apps que o Windows 11 tem presentes nativamente para os muitos utilizadores.

Copilot não vem para a União Europeia

Uma dessas novidades é o Copilot, uma assistência baseada na IA do ChatGPT e que irá automatizar muitas das funcionalidades do sistema da Microsoft. A interação no Windows 11 deverá ser simples e rápida, mas parece ter agora uma limitação. Este ajuda não poderá ser usada na União Europeia, por culpa do Lei dos Mercados Digitais.

Conforme a nova lei, a Microsoft decidiu não lançar o Copilot na União Europeia até que a empresa consiga encontrar uma solução que esteja em conformidade com o DMA. Em declarações apresentadas, a Microsoft confirmou que está a trabalhar na implementação de mudanças para tornar o Copliot compatível com a lei.

Soluções da Microsoft para a DMA

Enquanto a Microsoft trabalha nas alterações no Copilot, há uma forma de os utilizadores habilitarem o serviço no Windows 11. Precisam de instalar a atualização Moment 4 e depois podem abrir Executar (Windows + R) e inserir "microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar" (sem aspas) para iniciar o Copilot.

Isso não ativará o Copilot no dispositivo, portanto, precisará repetir estas etapas sempre que o quiser usar no Windows 11. Pode criar um atalho com o mesmo comando e executá-lo para economizar tempo. Infelizmente, esta é a única forma de usar esta ajuda baseada em IA na União Europeia até que a Microsoft encontre a forma de satisfazer os reguladores.