Mais que a resolução de problemas, a Mozilla tem estado focada em trazer novidades para o Firefox. A mais recente versão mostra isso e traz uma novidade para este browser, que a partir de agora pode traduzir textos das páginas web, mas com uma particularidade única. Vamos assim conhecer o Firefox 118.

A mais recente versão do Firefox chegou há pouco tempo para todos os utilizadores, estando já disponível para ser instalada. Esta vem com poucas novidades anunciadas, mas as que estão presentes justificam de forma clara a atualização que está a ser proposta pela Mozilla para o seu browser.

Como mais visível, o Firefox 118 anuncia agora a capacidade de traduzir textos das páginas web. Esta não é uma novidade no universo dos browsers, mas é algo completamente novo na proposta da Mozilla. Foi criada no âmbito do projeto Bergamot da União Europeia.

A grande diferença da proposta da Mozilla é que toda a tradução é feita diretamente no browser, não sendo enviada para qualquer serviço cloud. As restantes propostas assentam todas na Internet para realizarem esta tarefa. O Firefox pode traduzir conteúdo web de mais de 100 idiomas para o idioma preferido do utilizador.

Esta novidade pode ser usada de imediato após a instalação do Firefox 118, usando o botão direito do rato e escolhendo depois a opção de traduzir a página e definindo o idioma. Há ainda a possibilidade de usar o menu do próprio browser da Mozilla e escolhendo a opção de traduzir.

Esta nova versão traz ainda as normais atualizações de segurança e a melhoria da estabilidade do próprio browser. A atualização do Firefox deverá estar já disponível e pronta para ser usada por todos os que têm esta proposta da Mozilla instalada no PC ou no smartphone.

A Mozilla mostra assim que está a apostar no browser e a fazer do Firefox uma proposta cada vez mais estável e segura. Está ainda longe de ser a opção mais natural na Internet, mas tem uma legião única de utilizadores, que o usam de forma constante.