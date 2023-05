Apesar do Windows 7 e outras versões estarem já abandonados, há ainda software que está a ser suportado. O Firefox é um desses exemplos, com ainda muito para dar, mas que agora parece ter finalmente o seu fim declarado. A Mozilla já revelou como e quando vai finalmente matar o Firefox no Windows 7 e no 8/8.1.

Mozilla revela quando mata o Windows 7

Foi no início deste ano que a Microsoft abandonou de forma definitiva o Windows 7 e o 8/8.1. Nesse momento suporte para muito do software foi terminado, deixando os utilizadores entregues a si mesmos, com apenas a possibilidade de fazer a necessária atualização para uma versão mais recente.

No meio de tantas notícias menos positivas, a Mozilla resolveu dar algum apoio aos utilizadores do seu browser e garantir o suporte para o Firefox. Este continua a ter atualizações e suporte, para assim ser uma das únicas propostas que ainda é suportada.

Browser vai sair do sistema da Microsoft

Agora isso parece estar a mudar, conforme a Mozilla revelou num documento de suporte para o Firefox. Nele está definido de forma clara quando o suporte para este browser vai ser terminado. Acontece em setembro de 2024, com ainda muito tempo para que possa ser feita a atualização.

Este suporte alargado é garantido com a versão 115 do Firefox com Extended Support Release (ESR). Assim, a Mozilla promete continuar a enviar atualizações de segurança por mais 15 meses, dando bastante tempo para preparar o processo de atualização.

Razão para o Firefox perder o suporte

A explicação para que o fim do Firefox é simples e foi dada pela Mozilla. Refere que o Windows 7 e o 8/8.1 deixaram de ter suporte por parte da Microsoft, o que torna o seu sistema um perigo para os utilizadores e para os seus dados. Assim, o mais lógico é mesmo a atualização para uma versão mais recente.

Este é um processo que era esperado e que provavelmente já deveria ter acontecido há mais tempo. O custo de manter o Firefox por parte da Mozilla no Windows 7 e no 8/8.1 é demasiado elevado, consumindo muito tempo dos programadores para que esteja protegido e a funcionar sem problemas.