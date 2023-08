Ao desenvolver o Windows 11, a Microsoft desenvolve algumas funcionalidades que quer manter secretas. Estas estão acessíveis apenas aos programadores e para testes internos. Agora, e sem querer, a Microsoft revelou a ferramenta que ativa essas funcionalidades.

É o programa Insiders que dá acesso a todas as funcionalidades e novidades do Windows 11 que a Microsoft quer desenvolver. Estas passam por um estágio de avaliação e experimentação antes de serem tornadas públicas, como garantia de qualidade e para garantir que não trazem problemas.

Muitas dessas funcionalidades estão escondidas e necessitam de ativação, para se tornarem utilizáveis. A ferramenta que faz esse processo foi agora revelada de forma indevida, num relatório de testes do Windows 11 que foi tornado público pela Microsoft.

Com o StagingTool, os programadores da Microsoft conseguem o que outras ferramentas similares, mas criadas fora da sua esfera de proximidade conseguem. Usando a normal linha de comando, os utilizadores conseguem dizer ao sistema o que pretendem ativar ou desativar.

Some quests include a valid link to a staging tool that appears to be like vivetool pic.twitter.com/MUXPzQlbsy — Xeno (@XenoPanther) August 2, 2023

Basta o utilizador conhecer os códigos certos e dar o comando complementado com essa informação. Com esses códigos, é simples escolher as opções que se pretende manter ativas e que se podem ligar. De notar que apenas se pode usar nas versões mais recentes das builds Insider.

Embora a ferramenta já esteja a ser distribuída na comunidade de utilizadores e entusiastas do Windows, não é recomendável usá-la de forma direta e pela maioria dos utilizadores do sistema da Microsoft. Quem o fizer deve estar ciente que este é uma ferramenta criada para os programadores que desenvolvem o Windows 11.

Tal como acontece com outras versões, esta alteração poderá trazer instabilidade e problemas para os utilizadores. Deve ser usada com limites e sempre para melhorar o Windows 11, tal como a Microsoft o faz. Além disso, é importante que os utilizadores se mantenham nas versões de testes insiders do Windows 11.