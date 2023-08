A Tesla é das marcas que mais mercados automóveis domina em termos de carros elétricos. As suas vendas mostram cada vez mais uma presença em vários locais, sempre com destaque para os seus modelos. Em Portugal isso também acontece e em julho a marca voltou a ter o domínio total das vendas de carros elétricos.

Os dados são recentes e mostram o desempenho dos carros elétricos no nosso mercado no último mês. Portugal tem já uma presença bem firmada destes veículos e isso mostra bem do interesse nestas tecnologias pelos nossos consumidores e empresas.

No que tocas a marcas, a lista das que mais impactaram o mercado é simples de ver. Temos presente no topo a Tesla, seguida por algumas marcas bem conhecidas. Falamos da Peugeot e das seguintes BMW, Volkswagen e Mercedes.

Em termos de vendas, as notícias são excelentes para os carros elétricos. Em Julho de 2023 registou-se um aumento de 112,2% nas vendas de carros elétricos, em comparação com o mesmo mês de 2022, tendo sido matriculados 2.697 carros. Nos primeiros sete meses de 2023 verificou-se um aumento de 119,5%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, tendo sido matriculados 19.771unidades.

A Tesla conseguiu vender 496 carros no mês de julho e 4.604 unidades no acumulado. Já a Peugeot registou 1.604 unidades de janeiro e julho e com 258 no último mês. BMW, Volkswagen e Mercedes, seguem-se, com 1.569, 1.557 e 1.229 carros elétricos vendidos em Portugal nos primeiros sete meses do ano.

A BYD, que entrou no mercado português há dois meses, já conseguiu vender 100 carros elétricos. A nível global, esta marca vendeu 1,8 milhões de carros em 2022, tendo, por isso, ficado à frente da norte-americana Tesla, cujas vendas se ficaram pelos 1,3 milhões de unidades.

Os dados agora revelados são claros e mostram como os consumidores em Portual estão cada vez mais interessados nos carros elétricos. Os números têm estado a crescer e a ganhar novos adeptos.