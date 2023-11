Fantástico trabalho de um robô a instalar painéis fotovoltaicos

A tecnologia poderá instalar painéis solares de forma mais célere e barata, aumentando assim a capacidade de produção de energia. Como tal, uma empresa pioneira em tecnologia solar, completou com sucesso a primeira instalação comercial de painéis fotovoltaicos utilizando o seu robot automatizado, Terafab. Este evento constitui um marco na indústria das energias renováveis.

Dados recentes deram a conhecer que a quantidade máxima de energia solar que todas as instalações solares globais combinadas produzem é de 850,2 GW (gigawatts). Quer isto dizer que 4,4% da energia global vem da energia solar.

Ano após ano, o mundo investe mais na instalação de painéis solares, mas o ritmo ainda é fraco. Há muito trabalho a desenvolver para aumentarmos a capacidade de produção de energia a partir do sol.

Terafab: O Robot para a Instalação Solar

O Terafab, também conhecido como a "plataforma de automatização da construção", instalou 17 MW no projeto White Wing Ranch de 225 MW no condado de Yuma, Arizona. Este robô elimina completamente a necessidade de levantar manualmente pesados tubos de aço e painéis fotovoltaicos, representando uma inovação que nenhuma outra empresa conseguiu até à data na indústria solar.

A empresa responsável, Terabase Energy, refere que a Terafab conseguiu aumentar a produtividade do trabalho em 25% em comparação com as instalações manuais, melhorando significativamente as condições de trabalho dos técnicos de energia solar. Além disso, a precisão do robot permite a devolução completa das embalagens dos painéis solares para serem reutilizadas pelo fabricante.

Uma solução integrada para instalação de painéis solares

O sucesso da Terafab não se centra apenas na automação, mas também na integração da Internet das Coisas (IoT), de um gémeo digital e da análise de dados, melhorando a gestão da construção solar em locais remotos com condições ambientais difíceis.

Ao contrário da crença de que a automação elimina empregos, a Terafab melhora as condições de trabalho dos operadores solares, oferecendo uma solução para a potencial escassez de mão de obra neste domínio.