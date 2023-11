Sam Altman poderá regressar à OpenAI como CEO depois de ter sido despedido

O destino de Sam Altman, o CEO demitido da OpenAI, está suspenso, uma vez que os investidores da empresa de inteligência artificial estão a tentar trazê-lo de volta. Altman, que foi despedido na sexta-feira, não tem a certeza de regressar e quer mudanças na governação da empresa.

Esta é a mais recente reviravolta no drama que envolveu a OpenAI, a fabricante do ChatGPT, o chatbot que domina o mundo desde o ano passado. A empresa, que foi avaliada em 86 mil milhões de dólares no mês passado, chocou a indústria tecnológica quando anunciou que estava a substituir Altman pelo seu chefe de tecnologia Mira Murati, provisoriamente.

Como relata o The Verge, a Microsoft, o maior investidor e parceiro da OpenAI, foi apanhada de surpresa pela mudança. A empresa também destituiu Greg Brockman, cofundador e presidente da OpenAI, do seu papel de liderança no conselho, mas disse que ele permaneceria como presidente. Brockman, no entanto, demitiu-se mais tarde nesse dia.

Altman está a ponderar as suas opções

Altman disse aos investidores que só regressaria se conseguisse um novo conselho de administração e uma nova estrutura de governação. Também explorou a ideia de criar uma nova empresa com alguns dos antigos funcionários da OpenAI, que se demitiram em protesto contra o seu despedimento.

Altman deverá tomar uma decisão até este fim de semana, disseram as fontes. Os investidores, liderados pela Microsoft e Thrive Capital, estão a trabalhar arduamente para o convencer a regressar. A Microsoft investiu 13 mil milhões de dólares na OpenAI e detém 49% do seu braço com fins lucrativos. A Thrive Capital é o segundo maior acionista da empresa.

As conversações surgem no meio do tumulto que eclodiu depois de a direção da OpenAI ter decidido despedir Altman, acusando-o de ser desonesto nas suas comunicações. O conselho também rebaixou Brockman, que co-fundou a empresa com Altman em 2015.

A decisão desencadeou um êxodo em massa de investigadores de topo, que deixaram a empresa em solidariedade com Altman e Brockman. Alguns dos clientes empresariais da OpenAI também estão à procura de outras opções e uma ronda de financiamento crucial com capitalistas está em risco, disseram as fontes.

O motivo exato do despedimento de Altman não é claro

Contudo, as fontes disseram que havia um conflito crescente entre o conselho de administração e Altman sobre a direção da empresa, que se tinha desviado da sua missão original de criar uma IA segura.

Altman transformou a OpenAI de uma pequena organização sem fins lucrativos numa empresa multibilionária em tempo recorde, graças ao lançamento de um braço com fins lucrativos que lhe permitiu angariar milhares de milhões da Microsoft.

O confronto das últimas 24 horas reflete a tensão entre o braço de investigação sem fins lucrativos que Altman e Brockman fundaram há oito anos, e que despediu Altman, e o braço comercial que lançou o ChatGPT há um ano, que se tornou um dos produtos mais virais da história da tecnologia.

Leia também...