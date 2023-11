Sam Altman tem sido uma das faces mais visíveis da IA e de tudo o que esta se prepara para trazer. Fundador da OpenAI, este tem sido o seu CEO e decidido o caminho que a empresa segue no que toca aos seus desenvolvimentos. Sam Altman acaba de ser despedido conselho de administração da OpenAI, com uma justificação que deixa todos perplexos.

OpenAI, empresa por trás do chatbot ChatGPT, demitiu o seu CEO e fundador, Sam Altman. A sua partida está a ser recebida com espanto por toda a indústria associada à IA. A empresa, em comunicado, revelou que uma investigação interna descobriu que Sam Altman nem sempre foi sincero com o conselho.

Altman deixará o cargo de CEO e deixará também o conselho de administração da OpenAI. Mira Murati, diretora de tecnologia da empresa até agora, atuará como CEO interina, com efeito imediato, até que um sucessor permanente seja escolhido pela OpenAI.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.