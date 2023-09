Dúvidas sobre o apoio à renda? Há um novo Portal Consulta Cidadão

O “Portal Consulta Cidadão” permite, a qualquer cidadão elegível, consultar os dados que estiveram na origem do apuramento do valor a que tem direito no âmbito do Apoio Extraordinário à Renda.

O apoio extraordinário à renda consiste num apoio financeiro mensal, não reembolsável, até ao limite máximo de 200€, que corresponde à diferença entre a taxa de esforço efetivamente suportada pelo agregado com a renda e uma taxa de esforço máxima de 35 %.

Apoio à renda: Critérios para ser elegível...

Podem beneficiar do apoio os agregados familiares que cumpram cumulativamente os seguintes critérios:

Tenham residência fiscal em Portugal;

Sejam titulares de contrato de arrendamento ou subarrendamento de primeira habitação, registado na AT e celebrado até 15.03.2023;

Cuja taxa de esforço com o encargo de pagamento das rendas seja igual ou superior a 35%;

Cujo rendimento anual seja igual ou inferior ao limite máximo do 6.º escalão do IRS (2023: 38 632€) ou,

se não estiverem obrigados à entrega da declaração anual de IRS, cujo valor total mensal de rendimentos seja igual ou inferior a 1/14 do limite máximo do 6.º escalão do IRS relativos a rendimentos mensais de trabalho declarados à Segurança Social ou às seguintes prestações sociais: Pensões de velhice, sobrevivência, invalidez ou pensões sociais; Prestações de desemprego ou de parentalidade; Rendimento social de inserção, prestação social para a inclusão ou complemento solidário para idosos; Subsídios de doença e doença profissional (de atribuição não inferior a 1 mês) ou de apoio ao cuidador informal.



Para consultar esta informação, os cidadãos elegíveis só têm de seguir três passos:

Aceder ao "Portal Consulta Cidadão" do Apoio Extraordinário à Renda através deste link ;

; Efetuar a autenticação no Portal Consulta Cidadão com o Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital; e/ou através do NIF (utilizando a senha de acesso ao Portal das Finanças);

Consultar a informação disponibilizada em detalhe.

O apoio extraordinário à renda é atribuído sem necessidade de apresentação de pedido.

O apoio é atribuído até 31 de dezembro de 2028, sem prejuízo de o apoio ser reavaliado anualmente.

O pagamento do apoio é automático (não precisa de efetuar qualquer pedido) e pago, até ao dia 20 de cada mês, pela Segurança Social (por transferência bancária).