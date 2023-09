Nintendo Switch 2 pode chegar ao mercado com HDR, diz rumor

A Nintendo Switch é, sem dúvida, uma das consolas mais importantes e populares do mundo. Mas já cá anda há alguns anos e a marca japonesa encontra-se a preparar a sua próxima geração. Sem grandes informações oficiais, os rumores acabam por ir desvendado alguns pormenores e os mais recentes indicam que a Switch 2 poderá chegar com suporte para HDR.

Nintendo Switch 2 poderá trazer HDR

Sem as tão esperadas informações oficiais, temos que contar com os rumores e dados vindos pela porta do cavalo para conseguirmos perceber o que é que a Nintendo estará a preparar para o seu ramo das consolas de jogos portáteis.

Espera-se que a nova geração da Nintendo Switch chegue ao mercado no próximo ano de 2024, acompanhada por várias novas funcionalidades adaptadas às necessidades dos jogos mais exigentes da atualidade. Neste sentido, as mais recentes informações indicam que a Switch 2 será compatível com a tecnologia HDR (High Dynamic Range).

Para quem não conhece, o HDR permite um maior gradiente entre as cores claras e escuras, sendo que transforma os brancos em ainda mais brancos e os pretos em ainda mais pretos. O resultado é uma imagem mais viva, impressão de cores mais saturadas, com um maior contrate e luminosidade.

Os detalhes foram indicados num vídeo do youtuber Doctre81, onde é revelado que a Nintendo está a contratar vários engenheiros para trabalhar no display e na compatibilidade. Podemos ver, por exemplo, um engenheiro gráfico a testar o ecrã da consola em diferentes marcas de TV e monitores. É ainda mostrado que a marca japonesa procura um engenheiro sénior capaz de desenvolver e implementar drivers gráficos para as suas consolas atuais e futuras.

No geral, espera-se que a marca japonesa lance um equipamento com diversas novidades, especialmente ao nível do desempenho gráfico e uma maior quantidade de FPS.