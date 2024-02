Nintendo vai deixar de reparar as consolas 2DS, New 3DS e 3DS XL no Japão

Se tem alguma consola portátil Nintendo 2DS, New 3DS e 3DS XL é bom que as estime, pois pelo menos no Japão a empresa já informou que vai deixar de reparar estes modelos e só fará consertos enquanto tiver peças disponíveis em stock, embora também já tenha encerrado a produção das mesmas.

Nintendo deixa de reparar consolas 2DS, New 3DS e 3DS XL no Japão

De acordo com as recentes informações da indústria gaming, a sede japonesa da Nintendo emitiu um comunicado onde informa que vai acabar com os reparos feitos às suas consolas portáteis 2DS, New 3DS e 3DS XL. A marca japonesa esclarece também que apenas vai continuar a reparar estes modelos enquanto tiver peças em stock para substituição para os mesmos e, quando esse stock terminar, acaba então também a reparação destas consolas portáteis no país.

Segundo o que se pode ler no comunicado:

Lamentamos informar que o serviço de reparação para "Nintendo 2DS", "New Nintendo 3DS" e "New Nintendo 3DS XL" será terminado assim que o stock atual de peças de reparação para estes produtos se esgotar, devido à expiração do período de retenção de peças especificado nos regulamentos de serviço de reparação para cada produto. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente que esta situação possa causar aos nossos clientes.

Para já, esta mensagem respeita ao território japonês e a Nintendo ainda não anunciou algo semelhante para outros países. No entanto, espera-se que esta decisão possa ser alargada aos outros mercados e, como tal, deveremos aguardar que a marca dê mais novidades ao longo dos próximos tempos.

A Nintendo 2DS chegou ao mercado em 2013, a New 3DS foi lançada em 2014 e a New 3DS XL ficou disponível em 2015. Se tem então algum exemplar destas consolas portáteis japonesas, se calhar o melhor é mesmo estimá-las...