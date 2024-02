Volkswagen contra-ataca preços Tesla e oferece descontos agressivos nos elétricos

Em Espanha, a Volkswagen decidiu que todos os modelos ID estão habilitados a novos descontos que tornam os preços bem mais atrativos. Alguns carros têm um desconto de quase 7000 euros. A marca alemã não quer perder de vista a sua rival!

Este será um ano importante no que toca à promoção do mercado dos veículos elétricos. Cada vez existem mais marcas a comercializar na Europa modelos para todos os segmentos. No entanto, a fórmula do sucesso está mais do que inventada: carros baratos.

Aliás, existem dois exemplos que dão uma visão clara sobre o mercado automóvel em Portugal. A Tesla foi a que mais vendeu no mercado para empresas, beneficiando dos incentivos fiscais, e a Dacia a que mais vendeu a particulares, beneficiando do seu preço atrativo.

Quem vende mais barato é que é amigo

Em vários países europeus, a Volkswagen, com sérios problemas para ser competitiva, continua campanhas de redução de preços em vários dos seus carros elétricos, como o ID.3, ID.4 e ID.5.

As reduções de preços que variam entre 4000 e 6910 euros, dependendo do modelo, têm como objetivo tornar mais atrativa uma família que está muito atrás da Tesla em termos de vendas.

Segundo informações, no país vizinho, a marca alemã está a fazer bons descontos no ID.3. E é referido que este quadro também está a ser alargado com descontos em todos os membros da família.

O ID.3, o modelo de entrada de gama, em Espanha, começa agora a partir de menos de 40.000 euros, depois de ter sido cotado em cerca de 43.000 euros no ano passado. O ID.4 também regista uma forte redução de 5000 euros, à semelhança do ID.5.

O caso mais marcante é o do ID.3 na sua versão com bateria de 77 kWh. Neste caso, o preço passa de 48.635 euros para 41.725 euros, uma redução de quase 7000 euros para esta versão. Trata-se de uma estratégia importante da Volkswagen em Espanha para relançar as vendas num mercado em que o preço é um fator determinante na balança.

Nos planos da marca alemã estava o domínio do mercado dos veículos elétricos com um carro de 20.000 euros. Contudo, a empresa já admitiu que isso poderá não ser possível.

Entretanto, a empresa está a iniciar conversações com a Renault para partilhar uma plataforma e desenvolver um carro elétrico ainda mais barato. Um com um preço inicial de cerca de 25.000 euros para colocar a máxima pressão no mercado.