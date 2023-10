Não é novidade para ninguém que sempre existiram formas de fazer batota nos jogos, especialmente naqueles que são mais populares. Mas agora a Valve quer meter um travão neste vício com um sistema anti-cheat, contudo o seu grande sucesso Counter-Strike 2 está a banir os jogadores que movam o rato muito rápido.

Counter-Strike 2 bane quem mover o rato demasiado rápido

É sabido que as criadores de jogos tentam evitar a todo o custo que os jogadores façam batota e, portanto, a Valve criou vários mecanismos de defesa destes contornos da jogabilidade normal, designados de VAC (Valve Anti-Cheat). Mas, de acordo com as mais recentes informações, os jogadores de Counter-Strike 2 descobriram agora uma nova forma de serem banidos do popular jogo da dona da Steam. Então, para que isso aconteça, os gamers apenas têm que movimentar o rato muito rápido.

Parece estranho, até porque como se trata de um jogo com muita ação em que a rapidez e os reflexos rápidos podem fazer a diferença. Mas a verdade é que de acordo com o que alguns youtuber, como o Water CS2, partilharam, o 'simples' movimento de mexer com o rato muito rápido, nomeadamente ao aumentar o DPI (Dots per Inch ou Pontos por Polegada) do gadget para 10.000 (cerca de 9.200 DPI a mais do que aquilo que a maioria das pessoas jogam), leva os jogadores a serem banidos.

Veja o exemplos no vídeo partilhado pelo youtuber:

Assim, esta será mais uma questão em que a Valve terá que melhorar o seu sistema anti-batota uma vez que, no fundo, não se trata de uma forma de fugir às regras do jogo ou de facilitar o mesmo. E embora a empresa ainda não tenha comentado o assunto, espera-se que encontre uma solução para breve.

Mas, até lá, se joga Counter-Strike 2, o melhor é mesmo levar o jogo nas calmas e não arriscar a ser banido por uma brincadeira deste género.