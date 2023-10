Pronto para o karaoke? A Tronsmart Halo 200 ajuda-o a fazer a festa!

Se há coisa que não falha pela altura dos jantares de Natal ou festas de passagem de ano, é o karaoke. A animação está garantida e as condições são relativamente fáceis de criar, principalmente se tiver por perto uma coluna como a Tronsmart Halo 200, que já inclui 2 microfones.

A Tronsmart Halo 200 é um sistema de som de 3 vias que oferece uma grande amplitude sonora sem distorção, com som de 120 W emite um som incrível.

Poderá sincronizar até mais de 100 colunas através da tecnologia TuneConn e emparelhar 2 altifalantes via TWS. Já a festa poderá durar a noite toda, graças à impressionante autonomia de 18 horas de reprodução contínua da Halo 200.

Uma das características mais interessantes é o facto da Halo 200 oferecer 5 modos de iluminação diferentes para adicionar um elemento visual vibrante a qualquer festa. Com facilidade poderá criar uma pista de dança enérgica ou um ambiente descontraído com um espetáculo de luzes exclusivo que dará vida a qualquer festa. Além disso, a app Tronsmart permite fazer uma personalização da reprodução de luzes e preferências de EQ, ajustando-se as preferências do utilizador e do próprio ambiente.

Com 3 versões disponíveis (standard, mono mic e dual mic), a Halo 200 apresenta-se como a combinação perfeita para todas as necessidades de entretenimento. É compatível com microfone com e sem fio, por isso, pode facilmente organizar festas ou pequenos eventos públicos. Além disso, tem entrada para instrumento, como guitarra, que permite gravar e tocar.

A nova coluna Tronsmart Halo 200 está atualmente disponível com grande desconto, por apenas 129,99€ com 1 microfone (código desconto NNNTSMHL20M), ou 139,99€ com 2 microfones (código descontoNNNTSMHL20). O IVA está incluído no preço, com envio gratuito a partir de armazém europeu.

Tronsmart Halo 200