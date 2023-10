Protótipo de câmara concebido para a Lua testado na Terra

A primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos está planeada para dezembro de 2025 e os astronautas têm estado a testar uma nova câmara concebida para a expedição espacial aqui na Terra. Conheça a Handheld Universal Lunar Camera.

A Handheld Universal Lunar Camera, ou, em português Câmara Lunar Universal Portátil (HULC), foi desenvolvida pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pela equipa de imagiologia Artemis da NASA e será a primeira câmara portátil sem espelho utilizada no espaço.

O protótipo da câmara destina-se a ser utilizado na missão Artemis III e é composto por peças de "câmaras profissionais prontas a usar" e lentes contemporâneas, mas foi modificado para o ambiente lunar extremo.

As temperaturas na Lua variam entre os 200 e 120 graus Celsius negativos, pelo que foi adicionada uma manta à câmara para proteção térmica, que também a protege do pó.

Foram concebidos botões ergonómicos especiais para que os astronautas, que usarão luvas volumosas, possam operar o dispositivo nos seus fatos espaciais.

Para se prepararem para a utilização na Lua, os cientistas da ESA levaram a câmara para as paisagens "lunares" de Lanzarote, em Espanha, e para a escuridão das grutas vulcânicas para testar a câmara com pouca luz.

A missão Artemis III deverá ser a primeira aterragem lunar tripulada desde a Apollo 17, em dezembro de 1972, e os astronautas chegarão ao Polo Sul da Lua perto de crateras permanentemente sombreadas para procurar indícios de água.

O astronauta da ESA e fotógrafo de perfis Thomas Pesquest, que tirou mais de 380.000 fotografias no espaço durante duas missões à Estação Espacial Internacional, afirma que a captação de imagens no espaço será um desafio.

As condições para fotografar serão complicadas em muitos aspetos: desde operar a câmara com as luvas até níveis de luz muito baixos e grande contraste entre fontes claras e escuras.

Referiu Thomas Pesquest.

Enquanto estiverem na Lua, os astronautas fotógrafos irão tirar uma variedade de fotografias, incluindo grandes planos da superfície, fotografias panorâmicas e vídeos.

Estamos a tentar escolher as melhores lentes para as fotografias na Lua e otimizar as definições de uma forma inteligente. Queremos que os astronautas consigam obter uma imagem detalhada de uma estrutura cristalina numa rocha e captar paisagens, tudo com a exposição correta.

A câmara lunar será uma das muitas ferramentas que terão de manusear na Lua, pelo que deverá ser fácil de utilizar. O fator humano é muito importante para nós, porque queremos que a câmara seja intuitiva e não exija muito da tripulação.