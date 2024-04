NASA bate recorde ao enviar uma mensagem a 226 milhões de km da Terra

Embora o alvo mais próximo na corrida espacial internacional seja a Lua, Marte também está no horizonte. Viajar para o planeta vermelho envolveria muitos desafios tecnológicos, incluindo a comunicação com a Terra. É por isso que o facto de a NASA ter acabado de enviar pela primeira vez uma mensagem por laser a 226 milhões de km é um marco científico.

Há muito que a NASA explora as mensagens por laser

Para concluir uma viagem até Marte, os astronautas da missão estariam a 225 milhões de quilómetros de distância do nosso planeta, pelo que as informações daqui e de lá demorariam muito tempo a ser enviadas. Demasiado tempo se quiserem resolver problemas que exigem um bom controlo.

Geralmente, as informações são enviadas através de ondas de rádio. É esta a forma utilizada, por exemplo, pela sonda Voyager-1. Atualmente, a sonda está a mais de 24 mil milhões de quilómetros de distância, pelo que as mensagens demoram 22,5 horas a chegar e 22,5 horas a regressar à Terra. É necessário algo mais rápido, pelo que os cientistas da NASA há muito que exploram a forma de enviar uma mensagem por laser.

O primeiro grande passo nesta direção foi dado em 1992, quando a sonda Galileu conseguiu detetar um laser enviado da Terra a 6 milhões de quilómetros de distância. Mas apenas o detetou. Não leu qualquer informação a partir dele. Mais tarde, em 2001, o satélite Artemis da Agência Espacial Europeia efetuou, pela primeira vez, uma ligação de dados utilizando este tipo de luz.

Desde então, a técnica foi aperfeiçoada, mas foi a nave espacial Psyche da NASA que bateu todos os recordes com o seu sistema de comunicação espacial ótica. Bateu um recorde em novembro do ano passado e acaba de o fazer novamente, lançando as bases para a transmissão de mensagens espaciais no futuro.

Como é que uma mensagem é enviada por laser?

Normalmente, a informação, tanto na Terra como fora dela, é enviada através de ondas de rádio. A informação, seja ela qual for, é convertida num sinal elétrico através de um transdutor e, em seguida, esse sinal é transformado em ondas de rádio, que são capazes de viajar em todas as direções através do espaço sem a necessidade de fios. Isto permitiu a comunicação com o espaço durante décadas, mas também tem alguns obstáculos.

Por exemplo, como as ondas de rádio se movem em todas as direções, é mais difícil otimizar a entrega a um ponto específico. Este facto, aliado à dificuldade de transportar uma grande quantidade de informação em simultâneo, significa que as mensagens demoram algum tempo a chegar enquanto viajam pelo espaço.

O envio de mensagens com lasers pela NASA, por outro lado, resolve estes problemas. Em termos concretos, estima-se que o envio de uma mensagem por laser seria 10 a 100 vezes mais rápido do que por ondas de rádio.

Teremos informações sobre os primórdios do sistema solar

A missão da nave espacial Psyche é viajar até ao satélite com o mesmo nome, situado a 450 milhões de quilómetros de distância. A viagem durará seis anos, a partir do seu lançamento em 2023. Após esse período, analisará dados como a topologia, a gravidade e a composição do satélite.

Acredita-se que este objeto seja o núcleo de um planeta que perdeu a sua crosta exterior devido a colisões e fricções com outros objetos. Por conseguinte, os dados obtidos pela nave espacial da NASA poderão dar-nos informações úteis sobre os primórdios do sistema solar.

Mas, entretanto, também podem ser utilizados para compreender melhor como é que uma mensagem pode ser enviada por laser. Isto facilitará a comunicação com Marte quando chegar a altura. A Psyque tem ainda uma longa viagem pela frente, mas esta paragem no caminho foi muito interessante.

Leia também: