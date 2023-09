Volkswagen vai cortar a produção de dois modelos de elétricos devido às fracas vendas

Embora o mercado dos elétricos seja um dos assuntos mais abordados nas notícias mundiais, nem tudo parece correr às mil maravilhas no setor. De acordo com as mais recentes notícias, a Volkswagen irá cortar a produção de dois dos seus modelos de veículos EV devido às vendas mais fracas.

Volkswagen corta na produção de dois modelos de EVs

Segundo as informações recentes avançadas pela agência Reuters, a Volkswagen vai cortar temporariamente a produção de dois modelos de carros elétricos devido às vendas mais fracas. A notícia foi dada por um porta-voz da empresa nesta terça-feira (26).

Em concreto, a Volkswagen irá suspender a produção dos EVs ID.3 e Cupra Born nas suas fábricas localizadas nas regiões de Zwickau e Dresden, na Alemanha. Esta paragem vai acontecer nas duas primeiras semanas do próximo mês de outubro. O porta-voz da empresa disse mais especificamente que devido à atual situação do mercado, a produção dos veículos elétricos será reduzida durante as férias de outono na Saxónia, entre os dias 2 a 13 de outubro na fábrica alemã de Zwickau.

É indicado ainda que a produção do modelo ID.3 na fábrica de Dresden ficará suspensa também a partir do dia 2 de outubro e será retomada apenas no dia 16 desse mesmo mês.

Para já, a Volkswagen não se mostrou disponível para falar sobre o número de trabalhadores destas suas fábricas que vão ser afetados. Mas já no início de setembro, a empresa disse que não iria renovar os contratos a termo de 269 dos seus trabalhadores na fábrica de Zwickau, que é totalmente dedicada aos elétricos.

Embora haja cada vez mais marcas a apostar em diferentes modelos de elétricos, a Tesla continua a ser uma forte concorrência neste setor. Para além disso, há também que contar com um crescente número de fabricantes chinesas de automóveis. Tudo isto é agravado pela diminuição da procura de EVs no mercado europeu, muito devido à acentuada inflação e ao corte nos subsídios deste ramo.