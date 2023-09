Portagens renderam 3 milhões de euros por dia em 2022

Portagens são taxas ou tarifas cobradas pelo uso de infraestruturas públicas, como estradas, pontes, túneis ou outras vias de transporte. Em Portugal, segundo dados recentes, as portagens renderam três milhões de euros por dia em 2022.

Receita com portagens ultrapassou os 1,1 mil milhões de euros...

De acordo com as contas do Correio da Manhã, as receitas renderam por dia três milhões de euros. Contas feitas, significa que em 2023, a receita com portagens das autoestradas ultrapassou os 1,1 mil milhões de euros.

A contribuir para este crescimento esteve o aumento do preço das portagens e também do tráfego. A Brisa, que gere mais de mil quilómetros de autoestrada, lidera entre as concessionárias nacionais.

Em Espanha, as autoestradas vão manter-se gratuitas em 2024. Segundo revela o jornal El País, a Comissão Europeia admitiu uma proposta do Governo espanhol de retirar do Plano de Recuperação a ideia de introduzir o pagamento de portagens já em 2024 em autoestradas até agora gratuitas - saber mais aqui.