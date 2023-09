Espanha não irá mesmo ter portagens em 2024! Saiba porquê…

As portagens são uma enorme fonte de rendimento. No entanto, há países que têm "abdicado" de tal fonte de receita, disponibilizando gratuitamente várias vias de circulação. Espanha é um desses exemplos e não irá avançar com portagens em 2024.

Governo tira proposta de introduzir o pagamento de portagens...

As autoestradas em Espanha vão manter-se gratuitas em 2024. Segundo revela o jornal El País, a Comissão Europeia admitiu uma proposta do Governo espanhol de retirar do Plano de Recuperação a ideia de introduzir o pagamento de portagens já em 2024 em autoestradas até agora gratuitas.

O jornal, citado pela CNN Portugal, adianta que o Executivo comunitário passou vários meses a avaliar a medida até tomar esta decisão. Não é uma questão pacífica, já que a medida está ligada ao pagamento da sexta parcela dos fundos europeus prometidos, em troca do cumprimento de reformas do Plano de Recuperação, pelo qual Espanha receberia 8.000 milhões de euros.

De relembrar que o governo espanhol tinha-se comprometido a criar um, “mecanismo de pagamento pelo uso das estradas do Estado”, que entraria em vigor a partir de 2024, seguindo o princípio do “poluidor-pagador”, conforme constava no documento original enviado a Bruxelas em abril de 2021.