Turbina eólica flutuante com uma só pá consegue energia mais barata

A ideia por trás deste produto é simples. Para a empresa holandesa TouchWind o sucesso da energia eólica offshore não depende da altura das turbinas, do comprimento das pás ou da sua maior, ou menor capacidade de produção de eletricidade. Não. A aposta para esta empresa é uma coisa muito diferente: o número de pás. É por isso que criaram o seu próprio dispositivo, uma turbina eólica flutuante única com um único braço, que - pelo menos de acordo com os cálculos da empresa - reduz consideravelmente os custos e pode continuar a funcionar com fortes rajadas de vento.

Menos material, energia mais barata

Mas uma única pá é sustentável? Nos cânones atuais, esta parece uma abordagem pouco ortodoxo, é verdade, mas é a estratégia que a empresa holandesa TouchWind escolheu para aumentar a energia eólica offshore e reduzir os custos. Como tal, os seus técnicos conceberam uma turbina eólica de uma só pá.

Nas palavras da própria empresa, trata-se de uma “turbina eólica flutuante com um rotor inclinado de uma só peça”, uma descrição sucinta que dá uma ideia precisa das duas principais particularidades da sua conceção. A primeira é o facto de dispensar as habituais três pás. A segunda é o facto de o dispositivo jogar com o ângulo de inclinação para se adaptar à intensidade das rajadas de vento.

A TouchWind afirma que, com a sua proposta, pode conseguir a quadratura do círculo que qualquer instalação energética procura. Isto é, poupar custos e aumentar a produção. Segundo as declarações dos responsáveis, os seus rotores são mais económicos, com um custo estimado de 30% face às turbinas tradicionais. E não é só isso.

O rotor TouchWind puxa o mastro, o que resulta em menos forças contraditórias na construção. Isto permite uma turbina eólica mais leve e elegante, mas mais importante ainda: um mastro que se estima ser 50% mais barato do que qualquer modelo atual de turbina eólica.

Explicou empresa sediada em Eidhioven.

A TouchWind também afirma o potencial de projetos flutuantes como o seu, tanto pelas suas vantagens logísticas como pelas possibilidades que abrem ao largo, onde podem atingir grandes profundidades e fortes rajadas de vento.

E quanto à potência?

A empresa diz que tem um rotor funcional e auto-ajustável de três metros e afirma que com um rotor de 200 metros pode gerar 12,5 megawatts (MW) de energia, o suficiente para abastecer 15.000 casas. Ao utilizar uma peça única, afirma que o seu projeto oferece "maior resistência à construção", o que, por sua vez, lhe permite atingir diâmetros maiores.

Para além de ter uma única pá, no entanto, talvez a maior caraterística do seu protótipo, a que se refere repetidamente como "TouchWind Mono", seja outra: a sua capacidade de se inclinar e adaptar à força do vento.

As turbinas eólicas atuais são concebidas para deixarem de funcionar com ventos superiores a 25 m/s. A Mono não o faz. Como o seu rotor encontra automaticamente a posição correta, pode suportar ventos até 70 m/s. Como resultado: mais energia.

Disse Rikus van de Klippe, fundador CEO da empresa.

Além destas características, ainda há outras a salientar. Por exemplo, a estrutura facilita a sua manutenção, permitindo estar em funcionamento durante mais tempo.

Um barco pode agarrar o cabo que liga a boia ao rotor na maioria das condições climatéricas. Não são necessários helicópteros ou gruas. Isto significa menos tempo de inatividade.

Acrescentou a Klippe.

Para além da teoria, a proposta revelou-se suficientemente interessante para já ter atraído o interesse da indústria. Recentemente, foi anunciado que a companhia de navegação japonesa Mitsui OSK Lines (MOL) decidiu investir na empresa e adquirir uma participação minoritária.

Segundo os responsáveis da empresa holandesa, esta injeção de recursos permitir-lhes-á alargar os seus ensaios no terreno e realizar novas investigações. Para já o local escolhido para instalar um rotor de seis metros de diâmetro foi lago Oostvoorne, nos Países Baixos.