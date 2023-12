Reino Unido prevê ter carros autónomos a circular nas estradas já em 2026

Os carros autónomos ainda nos são distantes, pois, apesar de ouvirmos falar deles e dos avanços tecnológicos, ainda não os vemos, em massa, nas estradas. No Reino Unido, contudo, a previsão é que eles comecem a surgir, em 2026, nas estradas.

Os Estados Unidos da América são pioneiros nesta matéria e, por lá, já circulam carros autónomos, a serem testados por empresas, nas estradas reais.

Por cá, a coisa não está oleada e, apesar do desenvolvimento da tecnologia estar a andar, ainda não é normal ver-se este tipo de veículo a circular nas estradas.

Apesar do contexto europeu, no geral, as últimas declarações do ministro dos Transportes do Reino Unido, Mark Harper, à BBC, dão conta de que "provavelmente em 2026 as pessoas começarão a ver alguns elementos destes carros que têm plena capacidade de condução autónoma".

Numa mudança que admite que será "gradual", o ministro britânico revelou que "haverá empresas que irão implementá-lo em determinados lugares".

No mês passado, o Reino Unido deu um passo importante, tendo anunciado, pela voz do Rei Carlos III, um projeto de lei a partir do qual as fabricantes dos carros autónomos serão responsabilizadas em caso de acidente.

Segundo Mark Harper, a lei está, atualmente, "em tramitação parlamentar" e deverá entrar em vigor até ao final de 2024.

Quando questionado sobre a segurança dos carros autónomos, o ministro britânico clarificou que o desenvolvimento de carros autónomos "e tecnologias de condução autónoma está muito focado na segurança das pessoas".