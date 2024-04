E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos dos testes de decorrem em Portugal com um comboio movido a hidrogénio, dos destaques da beta do novo Android 15, da possibilidade dos smartphones detetarem insuficiência cardíaca, e muito mais.

Sabia que já está em testes, no nosso país, um comboio movido a hidrogénio? É verdade! Os testes "são promovidos no âmbito do projeto europeu FCH2RAIL "que visa o desenvolvimento de um veículo protótipo ferroviário movido a hidrogénio".

A Synchron, uma empresa americana dedicada à neurotecnologia, quer aumentar a sua vantagem sobre a sua rival, a Neuralink, na corrida aos chips para o cérebro. Até agora a empresa já colocou implantes em cerca de uma dúzia de participantes nos primeiros ensaios. Contudo, os objetivos agora são outros: querem um grande ensaio clínico.

Os rugged phones são, para muitos utilizadores, a alternativa móvel ideal, pela sua durabilidade. Porém, há características que podem fazer a diferença no momento da escolha. O novo FOSSiBOT F106 Pro assume-se como o primeiro smartphone robusto do mundo a combinar uma ampla luz de campismo e um altifalante notável.

Haverá poucos dispositivos atualmente tão evoluídos tecnologicamente como o seu smartphone. De tal forma que os sensores de movimento incorporados no equipamento serão capazes de captar vibrações cardíacas mais facilmente do que o estetoscópio do seu médico.

Não só os passeios ao fim de semana e as deslocações para o trabalho ou escola, mas também o transporte de cargas já consideráveis, podem passar a ser feitos de bicicleta elétrica. Além de mais económicas, quando comparadas com um carro, serão deslocações feitas com pouco esforço, já que o motor elétrico dará uma ajuda importante, principalmente em localidades com muitas subidas. A nova ebike Fiido T2 Longtail Cargo promete grande versatilidade, conforto e autonomia.

A vontade crescente de optar por energias renováveis, aliada à energia solar enquanto fonte eficiente, tem promovido uma exploração das instalações, de forma criativa. Já vimos serem instalados painéis solares em pérgulas, muros, varandas e até ao longo de estradas; agora, os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram o financiamento de um projeto para energia solar em canais de irrigação.

Os cientistas concordam na ideia de que a Lua surgiu depois de a Terra ter sido atingida por um planetoide semelhante a Marte, há cerca de 4,5 mil milhões de anos. No entanto, existem inúmeros modelos e explicações para o que se seguiu. A mais recente análise da formação da Lua refere que esta teve de se virar do avesso para se tornar o satélite estável que é atualmente.

A tecnologia tem uma grande característica: tentacularidade. Isto é, chega a todos e diferenciadamente. E foi a pensar nas pessoas que têm dificuldades de mobilidade, que uma empresa criou o veículo Exoquad. Este quadriciclo elétrico é um todo-o-terreno que permite levar os seus ocupantes para as aventuras na natureza.

A Google está a desenvolver o Android 15 a um ritmo elevado, para ter novidades importantes dentro de pouco tempo na sua conferência I/O. Este será o palco da revelação da nova versão, que acaba de receber novidades. A primeira versão Beta foi lançada para testes muito mais alargados.

Aliada à Inteligência Artificial (IA), a NVIDIA está a fazer um caminho notável de crescimento. Para fazer frente a esta gigante do hardware, a concorrente Intel concebeu um processador mais barato e mais potente.

A gigante chinesa Huawei deu um passo em frente com a sua mais recente incursão no mercado das energias renováveis: o lançamento do sistema de armazenamento fotovoltaico residencial LUNA2000-7/14/21-S1. Esta é uma bateria "tudo em um" especialmente concebida para a energia solar.

Com a sustentabilidade e a eficiência como mote, a Honda será protagonista do evento "Garden of Ideas" da Vanity Fair Itália na Milan Design Week 2024. A marca apresentará os benefícios da utilização de materiais sustentáveis no design de produto, introduzindo o seu SUSTAIN-C Concept, em conjunto com o Pocket Concept e a scooter de produção SH125i "Vetro".