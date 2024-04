Comboio movido a hidrogénio já em testes em Portugal

Sabia que já está em testes, no nosso país, um comboio movido a hidrogénio. É verdade! Os testes "são promovidos no âmbito do projeto europeu FCH2RAIL"que visa o desenvolvimento de um veículo protótipo ferroviário movido a hidrogénio.

Comboio apoiado por fundos europeus

De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), o protótipo que circula no Norte visa obter uma prestação idêntica a um veículo a gasóleo, mas sem emissões poluentes. O financiamento para o projeto vem de fundos europeus, através do programa H2020 – CLEANH2.

Segundo refere a IP, "a meta é alcançar um veículo com zero emissões e desempenho operacional competitivo em comparação aos comboios a diesel atuais, tanto em veículos novos quanto em reabilitados”.

O projeto FCH2Rail é desenvolvido por um consórcio constituído pela CAF, DLR, Toyota, Renfe, Adif, CNH2, IP e Stemmann-Technik com um orçamento de 14 milhões de euros. O projeto conta com financiamento de 10 milhões de euros da Clean Hydrogen Partnership (anteriormente FCH2 JU), agência da Comissão Europeia dedicada a promover o desenvolvimento do hidrogénio e das células de combustível.